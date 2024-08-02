FT: Шольц освободил осужденного в ФРГ Красикова ради Байдена

02 августа 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц согласился освободить Красикова со словами «Ради тебя [Джо Байдена]» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Канцлер Германии Олаф Шольц освободил осужденного в ФРГ Вадима Красикова ради президента США Джо Байдена. Шольц на встрече с главой Штатов согласился обменять россиянина, который получил пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, со словами «Ради тебя», сообщает издание Financial Times (FT). Обмен заключенными Шольц и Байден обсуждали в телефонном разговоре еще в январе. По данным FT, США понимали, что без освобождения Красикова они не вернут журналиста Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако Германия долго не соглашалась на такой вариант. В Вашингтоне 9 февраля немецкий канцлер согласился освободить Красикова. «Ради вас я сделаю это», — заявил он главе Штатов. Тогда Байден поручил Джейку Салливану, советнику по нацбезопасности, завершить сделку. В четверг 1 августа Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными. Всего в обмене приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц освободил осужденного в ФРГ Вадима Красикова ради президента США Джо Байдена. Шольц на встрече с главой Штатов согласился обменять россиянина, который получил пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, со словами «Ради тебя», сообщает издание Financial Times (FT). Обмен заключенными Шольц и Байден обсуждали в телефонном разговоре еще в январе. По данным FT, США понимали, что без освобождения Красикова они не вернут журналиста Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако Германия долго не соглашалась на такой вариант. В Вашингтоне 9 февраля немецкий канцлер согласился освободить Красикова. «Ради вас я сделаю это», — заявил он главе Штатов. Тогда Байден поручил Джейку Салливану, советнику по нацбезопасности, завершить сделку. В четверг 1 августа Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными. Всего в обмене приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.