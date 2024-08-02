FT: Шольц освободил осужденного в ФРГ Красикова ради Байдена

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НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Олаф Шольц согласился освободить Красикова со словами «Ради тебя [Джо Байдена]» Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Канцлер Германии Олаф Шольц освободил осужденного в ФРГ Вадима Красикова ради президента США Джо Байдена. Шольц на встрече с главой Штатов согласился обменять россиянина, который получил пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, со словами «Ради тебя», сообщает издание Financial Times (FT).

Обмен заключенными Шольц и Байден обсуждали в телефонном разговоре еще в январе. По данным FT, США понимали, что без освобождения Красикова они не вернут журналиста Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако Германия долго не соглашалась на такой вариант.

В Вашингтоне 9 февраля немецкий канцлер согласился освободить Красикова. «Ради вас я сделаю это», — заявил он главе Штатов. Тогда Байден поручил Джейку Салливану, советнику по нацбезопасности, завершить сделку.

В четверг 1 августа Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными. Всего в обмене приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.

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Канцлер Германии Олаф Шольц освободил осужденного в ФРГ Вадима Красикова ради президента США Джо Байдена. Шольц на встрече с главой Штатов согласился обменять россиянина, который получил пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, со словами «Ради тебя», сообщает издание Financial Times (FT). Обмен заключенными Шольц и Байден обсуждали в телефонном разговоре еще в январе. По данным FT, США понимали, что без освобождения Красикова они не вернут журналиста Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Однако Германия долго не соглашалась на такой вариант. В Вашингтоне 9 февраля немецкий канцлер согласился освободить Красикова. «Ради вас я сделаю это», — заявил он главе Штатов. Тогда Байден поручил Джейку Салливану, советнику по нацбезопасности, завершить сделку. В четверг 1 августа Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными. Всего в обмене приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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