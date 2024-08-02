СК опубликовал видео с места столкновения пассажирского поезда и грузовика в Пермском крае

СК: в ДТП столкновении ЗИЛ и поезда в Пермском крае виновен водитель грузовика
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, поезд
Водитель грузовика переезжал железнодорожные пути в запрещенном месте Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

К столкновению пассажирского поезда Новый Уренгой — Москва и ЗИЛ причастен водитель грузовика. Он переезжал железнодорожные пути в запрещенном месте, что и привело к ДТП. Об этом говорится в telegram-канале Центрального МСУТ СК, который публикует кадры с места ЧП.

«Водитель грузового автомобиля ЗИЛ переезжал железный путь в запрещенном месте, где обзор для машиниста ограничен. Это и привело к столкновению с поездом», — информирует ведомство.

ДТП с участием поезда и грузовика произошло в пятницу утром 2 августа в Горнозаводском округе. Сообщалось, что машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате случившегося пострадал водитель ЗИЛа, с места происшествия он скрылся, сейчас полиция ведет его поиск. Движение поездов на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено.

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К столкновению пассажирского поезда Новый Уренгой — Москва и ЗИЛ причастен водитель грузовика. Он переезжал железнодорожные пути в запрещенном месте, что и привело к ДТП. Об этом говорится в telegram-канале Центрального МСУТ СК, который публикует кадры с места ЧП. «Водитель грузового автомобиля ЗИЛ переезжал железный путь в запрещенном месте, где обзор для машиниста ограничен. Это и привело к столкновению с поездом», — информирует ведомство. ДТП с участием поезда и грузовика произошло в пятницу утром 2 августа в Горнозаводском округе. Сообщалось, что машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате случившегося пострадал водитель ЗИЛа, с места происшествия он скрылся, сейчас полиция ведет его поиск. Движение поездов на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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