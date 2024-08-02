СК опубликовал видео с места столкновения пассажирского поезда и грузовика в Пермском крае

К столкновению пассажирского поезда Новый Уренгой — Москва и ЗИЛ причастен водитель грузовика. Он переезжал железнодорожные пути в запрещенном месте, что и привело к ДТП. Об этом говорится в telegram-канале Центрального МСУТ СК, который публикует кадры с места ЧП.
«Водитель грузового автомобиля ЗИЛ переезжал железный путь в запрещенном месте, где обзор для машиниста ограничен. Это и привело к столкновению с поездом», — информирует ведомство.
ДТП с участием поезда и грузовика произошло в пятницу утром 2 августа в Горнозаводском округе. Сообщалось, что машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате случившегося пострадал водитель ЗИЛа, с места происшествия он скрылся, сейчас полиция ведет его поиск. Движение поездов на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено.
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К столкновению пассажирского поезда Новый Уренгой — Москва и ЗИЛ причастен водитель грузовика. Он переезжал железнодорожные пути в запрещенном месте, что и привело к ДТП. Об этом говорится в telegram-канале Центрального МСУТ СК, который публикует кадры с места ЧП. «Водитель грузового автомобиля ЗИЛ переезжал железный путь в запрещенном месте, где обзор для машиниста ограничен. Это и привело к столкновению с поездом», — информирует ведомство. ДТП с участием поезда и грузовика произошло в пятницу утром 2 августа в Горнозаводском округе. Сообщалось, что машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате случившегося пострадал водитель ЗИЛа, с места происшествия он скрылся, сейчас полиция ведет его поиск. Движение поездов на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено.