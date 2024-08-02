Движение поездов в Пермском крае после ДТП на железной дороге восстановлено

02 августа 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Поезд Новый Уренгой — Москва отстал от расписания почти на четыре часа (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Движение поездов в Пермском крае на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Сегодня в 11:20 местного времени железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Сейчас движение указанному участку пути осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении компании. В пятницу, 2 августа, на железнодорожных путях пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» въехал в грузовик. Предварительным виновником ДТП назван водитель автомобиля, который не убедился в безопасности проезда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь. Пострадавших среди сотрудников поезда и пассажиров нет. На время восстановительных работ маршруты электричек были сокращены. Поезд «Новый Уренгой — Москва» отправился со станции «Европейская» с почти четырехчасовой задержкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение поездов в Пермском крае на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Сегодня в 11:20 местного времени железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Сейчас движение указанному участку пути осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении компании. В пятницу, 2 августа, на железнодорожных путях пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» въехал в грузовик. Предварительным виновником ДТП назван водитель автомобиля, который не убедился в безопасности проезда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь. Пострадавших среди сотрудников поезда и пассажиров нет. На время восстановительных работ маршруты электричек были сокращены. Поезд «Новый Уренгой — Москва» отправился со станции «Европейская» с почти четырехчасовой задержкой.