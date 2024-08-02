Движение поездов в Пермском крае после ДТП на железной дороге восстановлено

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Клипарт. Сургут, поезд, жд, пассажирские перевозки, пассажирский поезд, железная дорога
Поезд Новый Уренгой — Москва отстал от расписания почти на четыре часа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Движение поездов в Пермском крае на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Сегодня в 11:20 местного времени железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Сейчас движение указанному участку пути осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении компании.

В пятницу, 2 августа, на железнодорожных путях пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» въехал в грузовик. Предварительным виновником ДТП назван водитель автомобиля, который не убедился в безопасности проезда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь. Пострадавших среди сотрудников поезда и пассажиров нет. На время восстановительных работ маршруты электричек были сокращены. Поезд «Новый Уренгой — Москва» отправился со станции «Европейская» с почти четырехчасовой задержкой.

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Движение поездов в Пермском крае на участке Европейская — Усть-Тискос, где произошло ДТП, восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Сегодня в 11:20 местного времени железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Сейчас движение указанному участку пути осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении компании. В пятницу, 2 августа, на железнодорожных путях пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» въехал в грузовик. Предварительным виновником ДТП назван водитель автомобиля, который не убедился в безопасности проезда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь. Пострадавших среди сотрудников поезда и пассажиров нет. На время восстановительных работ маршруты электричек были сокращены. Поезд «Новый Уренгой — Москва» отправился со станции «Европейская» с почти четырехчасовой задержкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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