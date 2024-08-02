Полиция ищет водителя грузовика, сбежавшего с места ЧП с поездом в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение поездов на участке восстановлено Фото:
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В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Полиция ищет водителя грузовика, который сбежал с места аварии с пассажирским поездом в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МВД.

«Сегодня утром в Горнозаводском округе произошло столкновение автомобиля ЗИЛ с пассажирским поездом. В результате ДТП был поврежден автомобиль. Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержания», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Сейчас движение поездов на участке восстановили.

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Полиция ищет водителя грузовика, который сбежал с места аварии с пассажирским поездом в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МВД. «Сегодня утром в Горнозаводском округе произошло столкновение автомобиля ЗИЛ с пассажирским поездом. В результате ДТП был поврежден автомобиль. Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержания», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Сейчас движение поездов на участке восстановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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