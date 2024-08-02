Полиция ищет водителя грузовика, сбежавшего с места ЧП с поездом в Пермском крае

02 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Движение поездов на участке восстановлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Полиция ищет водителя грузовика, который сбежал с места аварии с пассажирским поездом в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МВД. «Сегодня утром в Горнозаводском округе произошло столкновение автомобиля ЗИЛ с пассажирским поездом. В результате ДТП был поврежден автомобиль. Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержания», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Сейчас движение поездов на участке восстановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция ищет водителя грузовика, который сбежал с места аварии с пассажирским поездом в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МВД. «Сегодня утром в Горнозаводском округе произошло столкновение автомобиля ЗИЛ с пассажирским поездом. В результате ДТП был поврежден автомобиль. Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержания», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае произошло столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика. По предварительным данным, пострадал только водитель грузового автомобиля. Среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, а также создан оперативный штаб. Сейчас движение поездов на участке восстановили.