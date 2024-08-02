СК дал полный комментарий по делу сенатора Савельева

СК: против сенатора Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело

02 августа 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Против Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело за найм киллера Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Против сенатора Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил одному знакомому за деньги организовать убийство своего партнера из-за личной неприязни. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые инсценировали убийство. После этого Савельев передал соучастнику вознаграждение. Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью 100 тысяч долларов. Однако план политика сорвался, потому что потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против сенатора Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил одному знакомому за деньги организовать убийство своего партнера из-за личной неприязни. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые инсценировали убийство. После этого Савельев передал соучастнику вознаграждение. Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью 100 тысяч долларов. Однако план политика сорвался, потому что потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ.