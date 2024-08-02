СК дал полный комментарий по делу сенатора Савельева

Против сенатора Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил одному знакомому за деньги организовать убийство своего партнера из-за личной неприязни.
Об этом стало известно правоохранительным органам, которые инсценировали убийство. После этого Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью 100 тысяч долларов. Однако план политика сорвался, потому что потенциальный исполнитель преступления обратился в ФСБ.
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