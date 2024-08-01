01 августа 2024

В ХМАО назвали вакансии с зарплатой в 500 тысяч рублей

HeadHunter: инженеры-нефтяники в ХМАО могут зарабатывать более 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Инженер по бурению может зарабатывать в ХМАО более 500 тысяч Фото:

В Ханты-Мансийском автономном автономном округе одни из наиболее выгодных вакансий предлагают в нефтяной отрасли, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. Среди самых высокооплачиваемых специалистов — инженеры по бурению, которым работодатели могут платить более 500 тысяч рублей.

«На данный момент топ самых „дорогих“ вакансий в ХМАО возглавляет инженер по бурению. На должности специалисту готовы платить от 350 до 530 тысяч на руки», — следует из исследования. Похожую стартовую зарплату в регионе предлагают мастеру по повышению нефтеотдачи пластов — от 360 тысяч «чистыми». А зарплатная вилка у мастера флота ГРП составляет от 340 до 400 тысяч. Ведущий технолог тем временем может получать более 350 тысяч рублей.

Помимо нефтяной отрасли высокооплачиваемых специалистов по региону ищут в лизинговые компании, предприятия металлопроката, IT-индустрию, В первую очередь, это позиции топ-менеджеров с зарплатой от 300 тысяч. На похожую оплату также могут рассчитывать стоматологи-терапевты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в разы подскочил спрос на бетонщиков. Их средняя зарплата составила более 120 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном автономном округе одни из наиболее выгодных вакансий предлагают в нефтяной отрасли, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. Среди самых высокооплачиваемых специалистов — инженеры по бурению, которым работодатели могут платить более 500 тысяч рублей. «На данный момент топ самых „дорогих“ вакансий в ХМАО возглавляет инженер по бурению. На должности специалисту готовы платить от 350 до 530 тысяч на руки», — следует из исследования. Похожую стартовую зарплату в регионе предлагают мастеру по повышению нефтеотдачи пластов — от 360 тысяч «чистыми». А зарплатная вилка у мастера флота ГРП составляет от 340 до 400 тысяч. Ведущий технолог тем временем может получать более 350 тысяч рублей. Помимо нефтяной отрасли высокооплачиваемых специалистов по региону ищут в лизинговые компании, предприятия металлопроката, IT-индустрию, В первую очередь, это позиции топ-менеджеров с зарплатой от 300 тысяч. На похожую оплату также могут рассчитывать стоматологи-терапевты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в разы подскочил спрос на бетонщиков. Их средняя зарплата составила более 120 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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