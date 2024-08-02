Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 2 августа лично приехал в Совет Федерации, где позднее был задержан сенатор Дмитрий Савельев. Об этом пишут СМИ.
«Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совфед на задержание Савельева», — передает корреспондент РИА Новости. Сегодня было заключительное заседание Совфеда в весеннюю сессию.
В самом конце заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за проделанную работу. Сенаторы в ответ вручили ей букет цветов. После этого трансляция заседания прервалась. Спустя время стало известно о задержании Дмитрия Савельева и возбуждении против него уголовного дела.
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