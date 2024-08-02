Генпрокурор Краснов лично приехал в пятницу в Совфед, где задержали Савельева. Видео

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Игорь Краснов был на заключительном заседании Совфеда Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 2 августа лично приехал в Совет Федерации, где позднее был задержан сенатор Дмитрий Савельев. Об этом пишут СМИ.

«Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совфед на задержание Савельева», — передает корреспондент РИА Новости. Сегодня было заключительное заседание Совфеда в весеннюю сессию.

В самом конце заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за проделанную работу. Сенаторы в ответ вручили ей букет цветов. После этого трансляция заседания прервалась. Спустя время стало известно о задержании Дмитрия Савельева и возбуждении против него уголовного дела.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 2 августа лично приехал в Совет Федерации, где позднее был задержан сенатор Дмитрий Савельев. Об этом пишут СМИ. «Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совфед на задержание Савельева», — передает корреспондент РИА Новости. Сегодня было заключительное заседание Совфеда в весеннюю сессию. В самом конце заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за проделанную работу. Сенаторы в ответ вручили ей букет цветов. После этого трансляция заседания прервалась. Спустя время стало известно о задержании Дмитрия Савельева и возбуждении против него уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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