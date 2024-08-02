Генпрокурор Краснов лично приехал в пятницу в Совфед, где задержали Савельева. Видео

02 августа 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов был на заключительном заседании Совфеда Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 2 августа лично приехал в Совет Федерации, где позднее был задержан сенатор Дмитрий Савельев. Об этом пишут СМИ. «Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совфед на задержание Савельева», — передает корреспондент РИА Новости. Сегодня было заключительное заседание Совфеда в весеннюю сессию. В самом конце заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за проделанную работу. Сенаторы в ответ вручили ей букет цветов. После этого трансляция заседания прервалась. Спустя время стало известно о задержании Дмитрия Савельева и возбуждении против него уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 2 августа лично приехал в Совет Федерации, где позднее был задержан сенатор Дмитрий Савельев. Об этом пишут СМИ. «Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совфед на задержание Савельева», — передает корреспондент РИА Новости. Сегодня было заключительное заседание Совфеда в весеннюю сессию. В самом конце заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за проделанную работу. Сенаторы в ответ вручили ей букет цветов. После этого трансляция заседания прервалась. Спустя время стало известно о задержании Дмитрия Савельева и возбуждении против него уголовного дела.