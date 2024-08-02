«Был на хорошем счету»: политтехнологи удивились задержанием сенатора Савельева

Политтехнолог Игнатов: Савельев был на хорошем счету, никто не ожидал задержания

02 августа 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Сенатора Дмитрия Савельева задержали и лишили статуса неприкосновенности на выходе с заседания Совфеда Фото: Максим Блинов/РИА Новости новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Задержание сенатора Дмитрия Савельева сотрудниками прокуратуры вызвало шок и удивление. Об этом во время беседы с URA.RU сообщил политтехнолог Алексей Игнатов близкий к Тульской области. По его словам, Савельев, как депутат и сенатор был на хорошем счету и мыслей об его причастности к какому-либо преступлению не имелось. «Никакой информации о том, что он может быть причастен к какому-то безобразию — не было. <…> Я пообщался со многими коллегами, у всех одинаковый шок и удивление. Все они перечитывают новости и узнают подробности», — заявил Игнатов. Он отметил, что в Туле о возможном причастии Савельева к каким-либо преступлениям известно не было. «В Туле об этом ничего известно, насколько я знаю, не было. Это такой вот гром среди ясного неба и удивление для всех», — поделился политтехнолог. Игнатов отметил, что как депутат и сенатор Савельев был на хорошем счету. По его словам, ранее политик приносил пользу Тульской области. «С точки зрения работы депутатом и сенатором, к нему (Савельеву) никогда вопросов не было. Он в общем-то всегда был, скажем так, на хорошем, положительном счету», — сообщил политтехнолог. Ранее Савельева задержали. Сенатор подозревается в причастности к организации убийства, передает 360.ru. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН с целью совершения убийства, за которое должен был заплатить 100 тысяч долларов. Отмечается, что ликвидировать Савельев хотел партнера по финансовому фонду — некоего Ионова, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание сенатора Дмитрия Савельева сотрудниками прокуратуры вызвало шок и удивление. Об этом во время беседы с URA.RU сообщил политтехнолог Алексей Игнатов близкий к Тульской области. По его словам, Савельев, как депутат и сенатор был на хорошем счету и мыслей об его причастности к какому-либо преступлению не имелось. «Никакой информации о том, что он может быть причастен к какому-то безобразию — не было. <…> Я пообщался со многими коллегами, у всех одинаковый шок и удивление. Все они перечитывают новости и узнают подробности», — заявил Игнатов. Он отметил, что в Туле о возможном причастии Савельева к каким-либо преступлениям известно не было. «В Туле об этом ничего известно, насколько я знаю, не было. Это такой вот гром среди ясного неба и удивление для всех», — поделился политтехнолог. Игнатов отметил, что как депутат и сенатор Савельев был на хорошем счету. По его словам, ранее политик приносил пользу Тульской области. «С точки зрения работы депутатом и сенатором, к нему (Савельеву) никогда вопросов не было. Он в общем-то всегда был, скажем так, на хорошем, положительном счету», — сообщил политтехнолог. Ранее Савельева задержали. Сенатор подозревается в причастности к организации убийства, передает 360.ru. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН с целью совершения убийства, за которое должен был заплатить 100 тысяч долларов. Отмечается, что ликвидировать Савельев хотел партнера по финансовому фонду — некоего Ионова, передает RT.