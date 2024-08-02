РИАН: семья задержанного Савельева владела особняком в Британии

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Село Введенское. Курган, коттедж, село введенское, коттедж фролова
Дмитрий Савельев владеет роскошным особняком (фото из архива) Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Среди объектов недвижимости семьи задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева — особняк площадью более 1,3 тысячи квадратных метров и участки под торговлю. Все имущество зарегистрировано на детей сенатора.

«Основные объекты имущества сенатора находятся в долевой собственности у его детей, в том числе участок 130 соток, жилой дом в 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 „квадрата“, баня, гараж, сторожка, а также квартира 247 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся „в пользовании“ у Дмитрия Савельева и его супруги», — пишет РИА Новости. Документы с данными оказались в распоряжении агентства.

Помимо этого, у супругов Савельевых в пользовании находятся земельные участки под строительство и объекты торговли, в том числе участок площадью почти 121 тысяча квадратных метров. В 2020 году в долевой собственности у Дмитрия Савельева были только нежилые помещения, в частности, он владел частью котельной.

Сенатора Дмитрия Савельева подозревают в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни. Преступление должно было стоить 100 тысяч долларов.

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Среди объектов недвижимости семьи задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева — особняк площадью более 1,3 тысячи квадратных метров и участки под торговлю. Все имущество зарегистрировано на детей сенатора. «Основные объекты имущества сенатора находятся в долевой собственности у его детей, в том числе участок 130 соток, жилой дом в 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 „квадрата“, баня, гараж, сторожка, а также квартира 247 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся „в пользовании“ у Дмитрия Савельева и его супруги», — пишет РИА Новости. Документы с данными оказались в распоряжении агентства. Помимо этого, у супругов Савельевых в пользовании находятся земельные участки под строительство и объекты торговли, в том числе участок площадью почти 121 тысяча квадратных метров. В 2020 году в долевой собственности у Дмитрия Савельева были только нежилые помещения, в частности, он владел частью котельной. Сенатора Дмитрия Савельева подозревают в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни. Преступление должно было стоить 100 тысяч долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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