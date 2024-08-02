РИАН: семья задержанного Савельева владела особняком в Британии

02 августа 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Савельев владеет роскошным особняком (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Среди объектов недвижимости семьи задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева — особняк площадью более 1,3 тысячи квадратных метров и участки под торговлю. Все имущество зарегистрировано на детей сенатора. «Основные объекты имущества сенатора находятся в долевой собственности у его детей, в том числе участок 130 соток, жилой дом в 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 „квадрата“, баня, гараж, сторожка, а также квартира 247 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся „в пользовании“ у Дмитрия Савельева и его супруги», — пишет РИА Новости. Документы с данными оказались в распоряжении агентства. Помимо этого, у супругов Савельевых в пользовании находятся земельные участки под строительство и объекты торговли, в том числе участок площадью почти 121 тысяча квадратных метров. В 2020 году в долевой собственности у Дмитрия Савельева были только нежилые помещения, в частности, он владел частью котельной. Сенатора Дмитрия Савельева подозревают в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни. Преступление должно было стоить 100 тысяч долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди объектов недвижимости семьи задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева — особняк площадью более 1,3 тысячи квадратных метров и участки под торговлю. Все имущество зарегистрировано на детей сенатора. «Основные объекты имущества сенатора находятся в долевой собственности у его детей, в том числе участок 130 соток, жилой дом в 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 „квадрата“, баня, гараж, сторожка, а также квартира 247 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся „в пользовании“ у Дмитрия Савельева и его супруги», — пишет РИА Новости. Документы с данными оказались в распоряжении агентства. Помимо этого, у супругов Савельевых в пользовании находятся земельные участки под строительство и объекты торговли, в том числе участок площадью почти 121 тысяча квадратных метров. В 2020 году в долевой собственности у Дмитрия Савельева были только нежилые помещения, в частности, он владел частью котельной. Сенатора Дмитрия Савельева подозревают в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни. Преступление должно было стоить 100 тысяч долларов.