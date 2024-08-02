Власти Перми займутся цифровизацией городских кладбищ

02 августа 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

К развитию пермских кладбищ будут подходить комплексно Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Перми намерены заняться разработкой плана по цифровизации городских кладбищ. Об этом шла речь на встрече мэра Эдуарда Соснина с руководством муниципального предприятия «Ритуальные услуги». «Цифровизация кладбищ позволит родственникам получать информацию о текущем положении дел с каждым конкретным местом захоронения. Также его будет проще найти на карте по необходимым атрибутам. Это фамилия, имя, отчество и другие данные. Следующий этап — ведение электронного учета работы кладбищ и ввод электронных муниципальных ритуальных услуг. Это даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми», — сообщил глава города в своем telegram-канале. В ходе встречи Эдуар Соснин также поручил руководству ПМУП «Ритуальные услуги» рассмотреть возможность комплексно развить прилегающую к кладбищам территорию, установить бетонные основания для контейнеров с мусором, таблички с указанием кварталов и провести ремонт административных зданий погостов. Еще одно поручение мэра Перми — разработка проекта нового прощального зала, так как самый большой зал на улице Старцева вмещает не более 80 человек. Ранее в ходе беседы с URA.RU Эдуард Соснин рассказал, что власти Перми меняют подходы к деятельности ПМУП «Ритуальные услуги». Его хотят сделать конкурентоспособным с точки зрения цены и качества. Сейчас компания властей занимает лишь 4% на рынке похоронных услуг краевой столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми намерены заняться разработкой плана по цифровизации городских кладбищ. Об этом шла речь на встрече мэра Эдуарда Соснина с руководством муниципального предприятия «Ритуальные услуги». «Цифровизация кладбищ позволит родственникам получать информацию о текущем положении дел с каждым конкретным местом захоронения. Также его будет проще найти на карте по необходимым атрибутам. Это фамилия, имя, отчество и другие данные. Следующий этап — ведение электронного учета работы кладбищ и ввод электронных муниципальных ритуальных услуг. Это даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми», — сообщил глава города в своем telegram-канале. В ходе встречи Эдуар Соснин также поручил руководству ПМУП «Ритуальные услуги» рассмотреть возможность комплексно развить прилегающую к кладбищам территорию, установить бетонные основания для контейнеров с мусором, таблички с указанием кварталов и провести ремонт административных зданий погостов. Еще одно поручение мэра Перми — разработка проекта нового прощального зала, так как самый большой зал на улице Старцева вмещает не более 80 человек. Ранее в ходе беседы с URA.RU Эдуард Соснин рассказал, что власти Перми меняют подходы к деятельности ПМУП «Ритуальные услуги». Его хотят сделать конкурентоспособным с точки зрения цены и качества. Сейчас компания властей занимает лишь 4% на рынке похоронных услуг краевой столицы.