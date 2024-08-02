Жена Савельева дала первый комментарий по задержанию сенатора

Жена Савельева назвала бредом задержание мужа

02 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Ольга Савельева отреагировала на задержание мужа словами «это какой-то бред и шок» Фото: Соцсети новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Жена сенатора Дмитрия Савельева Ольга прокомментировала задержание своего мужа. Она заявила, что не знает причину задержания супруга и сейчас находится в шоковом состоянии. «Я не могу ничего говорить, потому что это какой-то бред и шок. Сегодня день ВДВ, муж десантник, завтра у него день рождения — все мысли у нас были только об этом», — сказала Ольга. Ее слова передает telegram-канал Zvezdanews. Женщина также отметила, что всю информацию она получает лишь в интернете. Ранее сенатора Дмитрия Савельева задержали. Он обвиняется в организации убийства своего партнера. О том, что известно о деле Савельева — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена сенатора Дмитрия Савельева Ольга прокомментировала задержание своего мужа. Она заявила, что не знает причину задержания супруга и сейчас находится в шоковом состоянии. «Я не могу ничего говорить, потому что это какой-то бред и шок. Сегодня день ВДВ, муж десантник, завтра у него день рождения — все мысли у нас были только об этом», — сказала Ольга. Ее слова передает telegram-канал Zvezdanews. Женщина также отметила, что всю информацию она получает лишь в интернете. Ранее сенатора Дмитрия Савельева задержали. Он обвиняется в организации убийства своего партнера. О том, что известно о деле Савельева — в материале URA.RU.