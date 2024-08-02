Захарова раскритиковала Борреля за двуличие

Захарова: лекала Евросоюза, применяемые к оценке событий различаются

02 августа 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

ЕС ведут политику «двойных стандартов» в оценке событий вокруг Газы и Украины, считает Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) придерживается политики «двойных стандартов» при оценке событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель при оценке событий на Ближнем Востоке заявляет о важности проведения международных расследований, но когда речь идет о преступлениях Украины против граждан РФ он их игнорирует. «Кардинально отличающиеся лекала Евросоюза, применяемые к оценке событий на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, и того, что происходит вокруг Украины, — это очередной вопиющий пример двуличной политики ЕС», — заявила Захарова в своем telegram-канале . Она подчеркнула, что в случаях вооруженных провокаций на Ближнем Востоке ЕС призывает к международному расследованию, в то время как преступления киевского режима по отношению к населению России и ее гражданам не подвергаются такому вниманию. По словам Захаровой, подобное поведение главы дипмиссии Борреля свидетельствует о поощрении военных преступлений и террористических актов со стороны режима президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что эта непоследовательная политика ЕС говорит о полной утрате Союзом политической субъектности и доверия со стороны государств. Ранее Боррель осудил нападение Ирана на Израиль. Он отметил, что эти атаки являются серьезной угрозой региональной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз (ЕС) придерживается политики «двойных стандартов» при оценке событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель при оценке событий на Ближнем Востоке заявляет о важности проведения международных расследований, но когда речь идет о преступлениях Украины против граждан РФ он их игнорирует. «Кардинально отличающиеся лекала Евросоюза, применяемые к оценке событий на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, и того, что происходит вокруг Украины, — это очередной вопиющий пример двуличной политики ЕС», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что в случаях вооруженных провокаций на Ближнем Востоке ЕС призывает к международному расследованию, в то время как преступления киевского режима по отношению к населению России и ее гражданам не подвергаются такому вниманию. По словам Захаровой, подобное поведение главы дипмиссии Борреля свидетельствует о поощрении военных преступлений и террористических актов со стороны режима президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что эта непоследовательная политика ЕС говорит о полной утрате Союзом политической субъектности и доверия со стороны государств. Ранее Боррель осудил нападение Ирана на Израиль. Он отметил, что эти атаки являются серьезной угрозой региональной безопасности.