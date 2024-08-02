Захарова раскритиковала Борреля за двуличие

Захарова: лекала Евросоюза, применяемые к оценке событий различаются
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
ЕС ведут политику «двойных стандартов» в оценке событий вокруг Газы и Украины, считает Захарова Фото:
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Евросоюз (ЕС) придерживается политики «двойных стандартов» при оценке событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель при оценке событий на Ближнем Востоке заявляет о важности проведения международных расследований, но когда речь идет о преступлениях Украины против граждан РФ он их игнорирует.

«Кардинально отличающиеся лекала Евросоюза, применяемые к оценке событий на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, и того, что происходит вокруг Украины, — это очередной вопиющий пример двуличной политики ЕС», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что в случаях вооруженных провокаций на Ближнем Востоке ЕС призывает к международному расследованию, в то время как преступления киевского режима по отношению к населению России и ее гражданам не подвергаются такому вниманию.

По словам Захаровой, подобное поведение главы дипмиссии Борреля свидетельствует о поощрении военных преступлений и террористических актов со стороны режима президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что эта непоследовательная политика ЕС говорит о полной утрате Союзом политической субъектности и доверия со стороны государств.

Ранее Боррель осудил нападение Ирана на Израиль. Он отметил, что эти атаки являются серьезной угрозой региональной безопасности.

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Евросоюз (ЕС) придерживается политики «двойных стандартов» при оценке событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель при оценке событий на Ближнем Востоке заявляет о важности проведения международных расследований, но когда речь идет о преступлениях Украины против граждан РФ он их игнорирует. «Кардинально отличающиеся лекала Евросоюза, применяемые к оценке событий на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, и того, что происходит вокруг Украины, — это очередной вопиющий пример двуличной политики ЕС», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что в случаях вооруженных провокаций на Ближнем Востоке ЕС призывает к международному расследованию, в то время как преступления киевского режима по отношению к населению России и ее гражданам не подвергаются такому вниманию. По словам Захаровой, подобное поведение главы дипмиссии Борреля свидетельствует о поощрении военных преступлений и террористических актов со стороны режима президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что эта непоследовательная политика ЕС говорит о полной утрате Союзом политической субъектности и доверия со стороны государств. Ранее Боррель осудил нападение Ирана на Израиль. Он отметил, что эти атаки являются серьезной угрозой региональной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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