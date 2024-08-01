Перенос строительства бассейна, митинг десантников и новые ЖК: события в Кургане 2 августа

В центре Кургана начато строительство элитных жилых комплексов

02 августа 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В центре Кургана начато строительство элитных жилых комплексов, а в микрорайоне Увал отключат воду из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане перенесли сроки сдачи бассейна КГУ, в центре города прошел митинг в честь Дня ВДВ с участием десятков десантников. Также стало известно о начале строительства новых жилых комплексов с подземными паркингами и зонами отдыха на крыше. Помимо этого, микрорайон Увал готовится к отключению воды из-за аварии на сетях. Об этих и других событиях 2 августа в регионе рассказываем в подборке URA.RU. Перенос сроков строительства бассейна Сдача бассейна Курганского государственного университета в Заозерном районе перенесена на конец октября 2024 года. Строительство курирует компания «Курганстальмост». Ранее планировалось завершить работы в июле 2023 года, но сроки были сдвинуты. На июль текущего года выполнено работ на сумму 395 млн рублей, из которых фактически выплачено более 121 млн рублей. Причинами задержки стали ошибки в документации и недоработки в проекте. Митинг десантников в Кургане В Кургане 2 августа прошел митинг в честь Дня ВДВ. Десантников поздравили военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов и заместитель губернатора Станислав Носков. Ветеранам ВДВ вручили благодарственные письма за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях. Мероприятие, посвященное 94-й годовщине образования ВДВ, состоялось у памятника погибшим воинам-интернационалистам и собрало десятки участников. Новый жилой комплекс с подземным паркингом В центре Кургана начато строительство четырех новых жилых комплексов. Проекты включают подземные паркинги, зоны отдыха на крыше, коммерческие помещения и двухуровневые квартиры. Комплексная застройка ожидается на улице Климова, Кирова и Куйбышева. Один из комплексов будет построен недалеко от стадиона КЗКТ, а другой — на улице Гоголя, рядом с центральной площадью. Все новые здания будут оснащены современными удобствами, включая лаунж-зоны и дизайнерские парадные. Отключение воды в микрорайоне Увал В микрорайоне Увал 3 августа будет отключена холодная вода с 9:00 до 21:00 из-за аварии на водопроводных сетях. Ресурсоснабжающая организация «Водный Союз» просит жителей заранее запастись водой. Аварийные бригады будут работать на месте, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и восстановить водоснабжение. Жителям микрорайона рекомендуется принять меры по экономии воды в этот период. Кандидат в депутаты ушел на СВО Кандидаты в депутаты думы Кургана Владимир Менщиков и Максим Харитоненко снялись с выборов. Один из них вернется в зону проведения специальной военной операции, а другой будет участвовать в проектах, где не требуется мандат депутата. Руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин подчеркнул, что двери партии всегда открыты для этих участников. Увеличение субсидий для фермеров Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале «СилаVправде». На поддержку аграрного сектора будет выделено около 200 миллионов рублей. Средства пойдут на развитие программ «Начинающий фермер», «Агростартап» и строительство семейных ферм, что должно способствовать укреплению сельского хозяйства в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане перенесли сроки сдачи бассейна КГУ, в центре города прошел митинг в честь Дня ВДВ с участием десятков десантников. Также стало известно о начале строительства новых жилых комплексов с подземными паркингами и зонами отдыха на крыше. Помимо этого, микрорайон Увал готовится к отключению воды из-за аварии на сетях. Об этих и других событиях 2 августа в регионе рассказываем в подборке URA.RU. Сдача бассейна Курганского государственного университета в Заозерном районе перенесена на конец октября 2024 года. Строительство курирует компания «Курганстальмост». Ранее планировалось завершить работы в июле 2023 года, но сроки были сдвинуты. На июль текущего года выполнено работ на сумму 395 млн рублей, из которых фактически выплачено более 121 млн рублей. Причинами задержки стали ошибки в документации и недоработки в проекте. В Кургане 2 августа прошел митинг в честь Дня ВДВ. Десантников поздравили военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов и заместитель губернатора Станислав Носков. Ветеранам ВДВ вручили благодарственные письма за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях. Мероприятие, посвященное 94-й годовщине образования ВДВ, состоялось у памятника погибшим воинам-интернационалистам и собрало десятки участников. В центре Кургана начато строительство четырех новых жилых комплексов. Проекты включают подземные паркинги, зоны отдыха на крыше, коммерческие помещения и двухуровневые квартиры. Комплексная застройка ожидается на улице Климова, Кирова и Куйбышева. Один из комплексов будет построен недалеко от стадиона КЗКТ, а другой — на улице Гоголя, рядом с центральной площадью. Все новые здания будут оснащены современными удобствами, включая лаунж-зоны и дизайнерские парадные. В микрорайоне Увал 3 августа будет отключена холодная вода с 9:00 до 21:00 из-за аварии на водопроводных сетях. Ресурсоснабжающая организация «Водный Союз» просит жителей заранее запастись водой. Аварийные бригады будут работать на месте, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и восстановить водоснабжение. Жителям микрорайона рекомендуется принять меры по экономии воды в этот период. Кандидаты в депутаты думы Кургана Владимир Менщиков и Максим Харитоненко снялись с выборов. Один из них вернется в зону проведения специальной военной операции, а другой будет участвовать в проектах, где не требуется мандат депутата. Руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин подчеркнул, что двери партии всегда открыты для этих участников. Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале «СилаVправде». На поддержку аграрного сектора будет выделено около 200 миллионов рублей. Средства пойдут на развитие программ «Начинающий фермер», «Агростартап» и строительство семейных ферм, что должно способствовать укреплению сельского хозяйства в регионе.