Микрорайон Кургана из-за аварии оставят без воды на сутки

В микрорайоне Увал 3 августа временно отключат воду
В Кургане в микрорайоне Увал 3 августа из-за аварии на сетях отключат холодную воду. Ограничение будет действовать с 9:00 до 21:00. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».
«Для определения места аварийной ситуации на сетях водопровода в микрорайоне Увал 3.08.2024 с 09:00 до 21:00 будет полностью отключено ХВС. На месте будут работать бригады компании „Водный Союз“», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.
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