01 августа 2024

Микрорайон Кургана из-за аварии оставят без воды на сутки

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В микрорайоне Увал 3 августа временно отключат воду
В микрорайоне Увал 3 августа временно отключат воду Фото:

В Кургане в микрорайоне Увал 3 августа из-за аварии на сетях отключат холодную воду. Ограничение будет действовать с 9:00 до 21:00. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз». 

«Для определения места аварийной ситуации на сетях водопровода в микрорайоне Увал 3.08.2024 с 09:00 до 21:00 будет полностью отключено ХВС. На месте будут работать бригады компании „Водный Союз“», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.

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В Кургане в микрорайоне Увал 3 августа из-за аварии на сетях отключат холодную воду. Ограничение будет действовать с 9:00 до 21:00. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».  «Для определения места аварийной ситуации на сетях водопровода в микрорайоне Увал 3.08.2024 с 09:00 до 21:00 будет полностью отключено ХВС. На месте будут работать бригады компании „Водный Союз“», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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