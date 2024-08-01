Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «СилаVправде (V. Шумков)».
«Дал поручение для получателей грантов по системам отбора „Начинающий фермер“, „Агростартап“ и строительству семейных ферм субсидию на строительство дома увеличить с 700 000 рублей до 1 млн рублей. Нам на селе нужны хозяева. Много», — отметил Шумков.
Он также сообщил, что на гранты, выделенные для поддержки аграрного сектора в регионе, будет направлено около 200 миллионов рублей. Эти средства будут распределены по различным направлениям, включая восстановление ферм и оказание помощи начинающим фермерам.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области зафиксировали рост поголовья животных. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «СилаVправде (V. Шумков)». «Дал поручение для получателей грантов по системам отбора „Начинающий фермер“, „Агростартап“ и строительству семейных ферм субсидию на строительство дома увеличить с 700 000 рублей до 1 млн рублей. Нам на селе нужны хозяева. Много», — отметил Шумков. Он также сообщил, что на гранты, выделенные для поддержки аграрного сектора в регионе, будет направлено около 200 миллионов рублей. Эти средства будут распределены по различным направлениям, включая восстановление ферм и оказание помощи начинающим фермерам. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области зафиксировали рост поголовья животных. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями.