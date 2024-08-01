01 августа 2024

Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс подход в Правительстве области. Курган, шумков вадим
Субсидии на строительство жилья для курганских фермеров составят 1 млн рублей Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «СилаVправде (V. Шумков)».

«Дал поручение для получателей грантов по системам отбора „Начинающий фермер“, „Агростартап“ и строительству семейных ферм субсидию на строительство дома увеличить с 700 000 рублей до 1 млн рублей. Нам на селе нужны хозяева. Много», — отметил Шумков.

Он также сообщил, что на гранты, выделенные для поддержки аграрного сектора в регионе, будет направлено около 200 миллионов рублей. Эти средства будут распределены по различным направлениям, включая восстановление ферм и оказание помощи начинающим фермерам.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области зафиксировали рост поголовья животных. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «СилаVправде (V. Шумков)». «Дал поручение для получателей грантов по системам отбора „Начинающий фермер“, „Агростартап“ и строительству семейных ферм субсидию на строительство дома увеличить с 700 000 рублей до 1 млн рублей. Нам на селе нужны хозяева. Много», — отметил Шумков. Он также сообщил, что на гранты, выделенные для поддержки аграрного сектора в регионе, будет направлено около 200 миллионов рублей. Эти средства будут распределены по различным направлениям, включая восстановление ферм и оказание помощи начинающим фермерам. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области зафиксировали рост поголовья животных. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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