Общество Выплаты и пенсии Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров 02 августа 2024 в 20:10 Размер текста - 17 + Субсидии на строительство жилья для курганских фермеров составят 1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «СилаVправде (V. Шумков)». «Дал поручение для получателей грантов по системам отбора „Начинающий фермер“, „Агростартап“ и строительству семейных ферм субсидию на строительство дома увеличить с 700 000 рублей до 1 млн рублей. Нам на селе нужны хозяева. Много», — отметил Шумков. Он также сообщил, что на гранты, выделенные для поддержки аграрного сектора в регионе, будет направлено около 200 миллионов рублей. Эти средства будут распределены по различным направлениям, включая восстановление ферм и оказание помощи начинающим фермерам. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области зафиксировали рост поголовья животных. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об увеличении субсидий на строительство жилья для фермеров с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «СилаVправде (V. Шумков)». «Дал поручение для получателей грантов по системам отбора „Начинающий фермер“, „Агростартап“ и строительству семейных ферм субсидию на строительство дома увеличить с 700 000 рублей до 1 млн рублей. Нам на селе нужны хозяева. Много», — отметил Шумков. Он также сообщил, что на гранты, выделенные для поддержки аграрного сектора в регионе, будет направлено около 200 миллионов рублей. Эти средства будут распределены по различным направлениям, включая восстановление ферм и оказание помощи начинающим фермерам. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области зафиксировали рост поголовья животных. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям