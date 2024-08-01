01 августа 2024

Кандидат в депутаты Кургана ушел на СВО

Ветеран СВО из Кургана отказался от выборов в думу и снова уходит на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, автомат, воин, армия, военные, донбасс, война, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Ветераны СВО из Кургана отказались от участия в выборах депутатов гордумы от ЕР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывшие участники спецоперации, кандидаты в депутаты думы Кургана Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, снялись с выборов, так как им стал не нужен мандат. Один из них вернется в зону СВО, а другой будет участвовать в проектах, где мандат депутата не требуется. Об этом URA.RU сообщил руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин.

«Один из участников СВО планирует продолжить службу по контракту и уехать из региона. Второй заканчивает обучение и рассматривает возможность участия в ряде проектов, в которых статус кандидата или депутата не нужен. Это их личное решение. Мы в Партии приняли это их решение как факт. Двери „Единой России“ для них всегда открыты», — рассказал Вяткин.

Ранее URA.RU писало, что ветераны СВО Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, выдвинувшиеся от ЕР по списку на избирательном округе №13 подали заявления о снятии своих кандидатур. Западная ТИК города рассмотрела их заявления и исключила их из списка кандидатов.

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Бывшие участники спецоперации, кандидаты в депутаты думы Кургана Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, снялись с выборов, так как им стал не нужен мандат. Один из них вернется в зону СВО, а другой будет участвовать в проектах, где мандат депутата не требуется. Об этом URA.RU сообщил руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин. «Один из участников СВО планирует продолжить службу по контракту и уехать из региона. Второй заканчивает обучение и рассматривает возможность участия в ряде проектов, в которых статус кандидата или депутата не нужен. Это их личное решение. Мы в Партии приняли это их решение как факт. Двери „Единой России“ для них всегда открыты», — рассказал Вяткин. Ранее URA.RU писало, что ветераны СВО Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, выдвинувшиеся от ЕР по списку на избирательном округе №13 подали заявления о снятии своих кандидатур. Западная ТИК города рассмотрела их заявления и исключила их из списка кандидатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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