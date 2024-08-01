Кандидат в депутаты Кургана ушел на СВО

Бывшие участники спецоперации, кандидаты в депутаты думы Кургана Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, снялись с выборов, так как им стал не нужен мандат. Один из них вернется в зону СВО, а другой будет участвовать в проектах, где мандат депутата не требуется. Об этом URA.RU сообщил руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин.
«Один из участников СВО планирует продолжить службу по контракту и уехать из региона. Второй заканчивает обучение и рассматривает возможность участия в ряде проектов, в которых статус кандидата или депутата не нужен. Это их личное решение. Мы в Партии приняли это их решение как факт. Двери „Единой России“ для них всегда открыты», — рассказал Вяткин.
Ранее URA.RU писало, что ветераны СВО Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, выдвинувшиеся от ЕР по списку на избирательном округе №13 подали заявления о снятии своих кандидатур. Западная ТИК города рассмотрела их заявления и исключила их из списка кандидатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Бывшие участники спецоперации, кандидаты в депутаты думы Кургана Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, снялись с выборов, так как им стал не нужен мандат. Один из них вернется в зону СВО, а другой будет участвовать в проектах, где мандат депутата не требуется. Об этом URA.RU сообщил руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин. «Один из участников СВО планирует продолжить службу по контракту и уехать из региона. Второй заканчивает обучение и рассматривает возможность участия в ряде проектов, в которых статус кандидата или депутата не нужен. Это их личное решение. Мы в Партии приняли это их решение как факт. Двери „Единой России“ для них всегда открыты», — рассказал Вяткин. Ранее URA.RU писало, что ветераны СВО Владимир Менщиков и Максим Харитоненко, выдвинувшиеся от ЕР по списку на избирательном округе №13 подали заявления о снятии своих кандидатур. Западная ТИК города рассмотрела их заявления и исключила их из списка кандидатов.