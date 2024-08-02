Вице-премьер Киргизии раскритиковал ограничения для мигрантов на работу в России

Вице-премьер Киргизии: сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС

02 августа 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Киргизия хочет избежать ограничений для трудовых мигрантов в РФ, заявил вице-премьер республики Фото: Илья Московец © URA.RU Киргизия надеется избежать возможных ограничений для трудовых мигрантов в России. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. Он также подчеркнул важность свободного доступа к трудовому рынку в рамках ЕАЭС. «Мы исходим из того, что обсуждаемые в Государственной Думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. В случае какой-либо другой интерпретации <…> нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», — заявил Байсалов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. Ранее Госдума РФ поддержала необходимость менять миграционные законы. По словам пресс-службы нижней палаты парламента, главе правительства РФ Михаилу Мишустину была направлена просьба усовершенствовать нормативные акты, регулирующие миграционные процессы в стране. Также в Госдуму был внесен законопроект о запрете работы трудовым мигрантам в некоторых сферах, включая медицину и образование. Инициатива принадлежит лидерам партии «Справедливая Россия — За правду». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киргизия надеется избежать возможных ограничений для трудовых мигрантов в России. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. Он также подчеркнул важность свободного доступа к трудовому рынку в рамках ЕАЭС. «Мы исходим из того, что обсуждаемые в Государственной Думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. В случае какой-либо другой интерпретации <…> нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», — заявил Байсалов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. Ранее Госдума РФ поддержала необходимость менять миграционные законы. По словам пресс-службы нижней палаты парламента, главе правительства РФ Михаилу Мишустину была направлена просьба усовершенствовать нормативные акты, регулирующие миграционные процессы в стране. Также в Госдуму был внесен законопроект о запрете работы трудовым мигрантам в некоторых сферах, включая медицину и образование. Инициатива принадлежит лидерам партии «Справедливая Россия — За правду».