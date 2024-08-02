Вице-премьер Киргизии раскритиковал ограничения для мигрантов на работу в России

Киргизия надеется избежать возможных ограничений для трудовых мигрантов в России. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. Он также подчеркнул важность свободного доступа к трудовому рынку в рамках ЕАЭС.
«Мы исходим из того, что обсуждаемые в Государственной Думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. В случае какой-либо другой интерпретации <…> нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», — заявил Байсалов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Госдума РФ поддержала необходимость менять миграционные законы. По словам пресс-службы нижней палаты парламента, главе правительства РФ Михаилу Мишустину была направлена просьба усовершенствовать нормативные акты, регулирующие миграционные процессы в стране.
Также в Госдуму был внесен законопроект о запрете работы трудовым мигрантам в некоторых сферах, включая медицину и образование. Инициатива принадлежит лидерам партии «Справедливая Россия — За правду».
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