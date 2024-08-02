Сенатору Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства

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Приговор Марату Мусину (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, вердикт, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора, кресло, мантия, руки, вынесение вердикта, приговорвенрдиктпапка
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства. Об этом сообщили журналисты.

«Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству», — сообщают журналисты. Об это пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Савельева обвиняют в найме бывшего сотрудника ФСИН для того, чтобы совершить убийство стоимостью 100 тысяч долларов. Его задержание прошло в зале заседания Совфеда.

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Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства. Об этом сообщили журналисты. «Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству», — сообщают журналисты. Об это пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что Савельева обвиняют в найме бывшего сотрудника ФСИН для того, чтобы совершить убийство стоимостью 100 тысяч долларов. Его задержание прошло в зале заседания Совфеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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