Сенатору Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства

02 августа 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения сенатору Савельеву Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства. Об этом сообщили журналисты. «Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству», — сообщают журналисты. Об это пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что Савельева обвиняют в найме бывшего сотрудника ФСИН для того, чтобы совершить убийство стоимостью 100 тысяч долларов. Его задержание прошло в зале заседания Совфеда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства. Об этом сообщили журналисты. «Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству», — сообщают журналисты. Об это пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что Савельева обвиняют в найме бывшего сотрудника ФСИН для того, чтобы совершить убийство стоимостью 100 тысяч долларов. Его задержание прошло в зале заседания Совфеда.