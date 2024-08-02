Сенатору Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства

Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения сенатору Савельеву
новость из сюжетаСенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда
Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства. Об этом сообщили журналисты.
«Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству», — сообщают журналисты. Об это пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Савельева обвиняют в найме бывшего сотрудника ФСИН для того, чтобы совершить убийство стоимостью 100 тысяч долларов. Его задержание прошло в зале заседания Совфеда.
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