Аудитор оценил бизнес Russ, объединившегося с Wildberries, в 500 млрд рублей

02 августа 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Аудиторы оценили потенциал оператора наружной рекламы Russ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аудиторы оценили бизнес оператор наружной рекламы Russ, который недавно объединился с маркетплейсом Wildberries, в 500 миллиардов рублей. В процессе оценки эксперты проанализировали аналогичные компании за рубежом. «Бизнес Russ оценен в 460—500 млрд рублей. Оценка была проведена аудиторской компанией Б1 и не включает долю Russ в совместном предприятии с Wildberries», — об этом сообщили эксперты, опрошенные изданием РБК. Издание также сообщило, что в процессе оценки использовалась методология, основанная на анализе стоимости материальных и нематериальных активов. Учитывались возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционная синергия. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук создала департамент безопасности из маркетплейса и рекламного оператора Russ Outdoor, анонсировав новые назначения на должности. Всего на посты в объединенной структуре было назначено четыре человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аудиторы оценили бизнес оператор наружной рекламы Russ, который недавно объединился с маркетплейсом Wildberries, в 500 миллиардов рублей. В процессе оценки эксперты проанализировали аналогичные компании за рубежом. «Бизнес Russ оценен в 460—500 млрд рублей. Оценка была проведена аудиторской компанией Б1 и не включает долю Russ в совместном предприятии с Wildberries», — об этом сообщили эксперты, опрошенные изданием РБК. Издание также сообщило, что в процессе оценки использовалась методология, основанная на анализе стоимости материальных и нематериальных активов. Учитывались возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционная синергия. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук создала департамент безопасности из маркетплейса и рекламного оператора Russ Outdoor, анонсировав новые назначения на должности. Всего на посты в объединенной структуре было назначено четыре человека.