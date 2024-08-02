02 августа 2024

Аудитор оценил бизнес Russ, объединившегося с Wildberries, в 500 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиторы оценили потенциал оператора наружной рекламы Russ (архивное фото) Фото:

Аудиторы оценили бизнес оператор наружной рекламы Russ, который недавно объединился с маркетплейсом Wildberries, в 500 миллиардов рублей. В процессе оценки эксперты проанализировали аналогичные компании за рубежом.

«Бизнес Russ оценен в 460—500 млрд рублей. Оценка была проведена аудиторской компанией Б1 и не включает долю Russ в совместном предприятии с Wildberries», — об этом сообщили эксперты, опрошенные изданием РБК.

Издание также сообщило, что в процессе оценки использовалась методология, основанная на анализе стоимости материальных и нематериальных активов. Учитывались возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционная синергия.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук создала департамент безопасности из маркетплейса и рекламного оператора Russ Outdoor, анонсировав новые назначения на должности. Всего на посты в объединенной структуре было назначено четыре человека.

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Аудиторы оценили бизнес оператор наружной рекламы Russ, который недавно объединился с маркетплейсом Wildberries, в 500 миллиардов рублей. В процессе оценки эксперты проанализировали аналогичные компании за рубежом. «Бизнес Russ оценен в 460—500 млрд рублей. Оценка была проведена аудиторской компанией Б1 и не включает долю Russ в совместном предприятии с Wildberries», — об этом сообщили эксперты, опрошенные изданием РБК. Издание также сообщило, что в процессе оценки использовалась методология, основанная на анализе стоимости материальных и нематериальных активов. Учитывались возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционная синергия. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук создала департамент безопасности из маркетплейса и рекламного оператора Russ Outdoor, анонсировав новые назначения на должности. Всего на посты в объединенной структуре было назначено четыре человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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