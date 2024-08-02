Аудитор оценил бизнес Russ, объединившегося с Wildberries, в 500 млрд рублей

Аудиторы оценили бизнес оператор наружной рекламы Russ, который недавно объединился с маркетплейсом Wildberries, в 500 миллиардов рублей. В процессе оценки эксперты проанализировали аналогичные компании за рубежом.
«Бизнес Russ оценен в 460—500 млрд рублей. Оценка была проведена аудиторской компанией Б1 и не включает долю Russ в совместном предприятии с Wildberries», — об этом сообщили эксперты, опрошенные изданием РБК.
Издание также сообщило, что в процессе оценки использовалась методология, основанная на анализе стоимости материальных и нематериальных активов. Учитывались возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционная синергия.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук создала департамент безопасности из маркетплейса и рекламного оператора Russ Outdoor, анонсировав новые назначения на должности. Всего на посты в объединенной структуре было назначено четыре человека.
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