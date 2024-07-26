Бакальчук сообщила о новых назначениях в Russ — Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук создала департамент безопасности из маркетплейса и рекламного оператора Russ Outdoor, анонсировав новые назначения на должности. Всего на посты в объединенной структуре было назначено четыре человека, сообщила Бакальчук.
«PR-директором объединенной компании назначена Анна Брычева. <...> В объединенной компании Анна займется формированием и внедрением стратегии позиционирования компании, в том числе на международном уровне», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Также Департамент коммуникаций с медиаиндустрией в структуре возглавит Ирина Цеплинская. Она будет работать над укреплением публичного образа объединения.
Кроме того, Анна Старкова стала директором по спецпроектам, она также будет руководить аппаратом Татьяны Бакальчук, заниматься ее личным брендом, имиджевыми проектами и организацией мероприятий. В свою очередь, на должность HR-директора назначена Кристина Спирева.
Ранее Татьяна Бакальчук приняла решение о создании нового департамента безопасности внутри компании и взяла его руководство на себя. Это решение было вызвано необходимостью отстранения ее супруга Владислава от управления службой безопасности на время процедуры развода. Он ранее разделил службу безопасности на несколько отделов, что способствовало внутренней конкуренции. Однако Татьяна Бакальчук решила объединить их в единый департамент, лично возглавив его.
Приказ о создании нового департамента был подписан 10 июля. Однако официальных комментариев от компании по этому поводу пока не последовало.
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