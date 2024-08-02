02 августа 2024

В ЕР заявили о приостановке членства сенатора Савельева

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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, конференция, зал заседания, единая россия, компьютеры, флаг единой россии
В ЕР сделали заявление после возбуждения уголовного дела в отношении Савельева Фото:
новость из сюжета
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева. Об этом заявили в пресс-службе партии. Уточняется, что решение принято в связи с возбуждением уголовного дела.

«Региональное отделение „Единой России“ приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева в связи с возбуждением уголовного дела», — говорится в официальном сообщение. Информация появилась на сайте регионального отделения партии.

Савельева задержали сотрудники прокуратур после заседания Совфеда. Его обвинили в причастности к организации убийства делового партнера. Вечером того же дня суд принял решение отправить Савельева в СИЗО на два месяца.

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Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева. Об этом заявили в пресс-службе партии. Уточняется, что решение принято в связи с возбуждением уголовного дела. «Региональное отделение „Единой России“ приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева в связи с возбуждением уголовного дела», — говорится в официальном сообщение. Информация появилась на сайте регионального отделения партии. Савельева задержали сотрудники прокуратур после заседания Совфеда. Его обвинили в причастности к организации убийства делового партнера. Вечером того же дня суд принял решение отправить Савельева в СИЗО на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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