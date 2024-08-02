В ЕР заявили о приостановке членства сенатора Савельева

Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева. Об этом заявили в пресс-службе партии. Уточняется, что решение принято в связи с возбуждением уголовного дела.
«Региональное отделение „Единой России“ приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева в связи с возбуждением уголовного дела», — говорится в официальном сообщение. Информация появилась на сайте регионального отделения партии.
Савельева задержали сотрудники прокуратур после заседания Совфеда. Его обвинили в причастности к организации убийства делового партнера. Вечером того же дня суд принял решение отправить Савельева в СИЗО на два месяца.
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