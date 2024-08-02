В ЕР заявили о приостановке членства сенатора Савельева

03 августа 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

В ЕР сделали заявление после возбуждения уголовного дела в отношении Савельева Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева. Об этом заявили в пресс-службе партии. Уточняется, что решение принято в связи с возбуждением уголовного дела. «Региональное отделение „Единой России“ приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева в связи с возбуждением уголовного дела», — говорится в официальном сообщение. Информация появилась на сайте регионального отделения партии. Савельева задержали сотрудники прокуратур после заседания Совфеда. Его обвинили в причастности к организации убийства делового партнера. Вечером того же дня суд принял решение отправить Савельева в СИЗО на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева. Об этом заявили в пресс-службе партии. Уточняется, что решение принято в связи с возбуждением уголовного дела. «Региональное отделение „Единой России“ приостановило членство в партии и президиуме областного политосовета сенатора Дмитрия Савельева в связи с возбуждением уголовного дела», — говорится в официальном сообщение. Информация появилась на сайте регионального отделения партии. Савельева задержали сотрудники прокуратур после заседания Совфеда. Его обвинили в причастности к организации убийства делового партнера. Вечером того же дня суд принял решение отправить Савельева в СИЗО на два месяца.