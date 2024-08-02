02 августа 2024

Танки с челябинским двигателем под натиском дронов разгромили пункты ВСУ. Видео

Т-72Б3 с уральским двигателем уничтожили опорные пункты ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, оружие, война, учения, спецоперация, танковый биатлон, т72-3б, танк, боевое слаживание
Т-72Б3 успешно справились с очередным заданием в зоне СВО (архивное фото) Фото:

Танки Т-72Б3, оснащенные челябинскими двигателями, уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на дроны противника. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-72Б3 оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуя в составе бронегрупп. В условиях постоянного противодействия, включая использование FPV-дронов, танкисты успешно справились с поставленными задачами. В этом помогли установленные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало, как экипаж танка Т-72Б3М ликвидировал опорную точку Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующее видео появилось в telegram-канале ведомства. Т-72Б3М стали более скоростным благодаря двигателю мощностью 1130 лошадиных сил от предприятия «ЧТЗ-Уралтрак», которое входит в состав концерна «Уралвагонзавод».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танки Т-72Б3, оснащенные челябинскими двигателями, уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на дроны противника. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. «Экипажи танков Т-72Б3 оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуя в составе бронегрупп. В условиях постоянного противодействия, включая использование FPV-дронов, танкисты успешно справились с поставленными задачами. В этом помогли установленные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — рассказали в ведомстве. Ранее Минобороны РФ показало, как экипаж танка Т-72Б3М ликвидировал опорную точку Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующее видео появилось в telegram-канале ведомства. Т-72Б3М стали более скоростным благодаря двигателю мощностью 1130 лошадиных сил от предприятия «ЧТЗ-Уралтрак», которое входит в состав концерна «Уралвагонзавод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...