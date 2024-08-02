Танки Т-72Б3, оснащенные челябинскими двигателями, уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на дроны противника. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
«Экипажи танков Т-72Б3 оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуя в составе бронегрупп. В условиях постоянного противодействия, включая использование FPV-дронов, танкисты успешно справились с поставленными задачами. В этом помогли установленные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны РФ показало, как экипаж танка Т-72Б3М ликвидировал опорную точку Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующее видео появилось в telegram-канале ведомства. Т-72Б3М стали более скоростным благодаря двигателю мощностью 1130 лошадиных сил от предприятия «ЧТЗ-Уралтрак», которое входит в состав концерна «Уралвагонзавод».
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