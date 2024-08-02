Голубев: БПЛА повредил складские объекты в Ростовской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростовскую область. В результате нападения повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.
«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — передает Голубев в telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет.
Ранее telegram-канал Mash сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Кроме того, местные жители заявляли о звуках взрывов в Миллерово.
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