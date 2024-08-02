02 августа 2024

Голубев: БПЛА повредил складские объекты в Ростовской области

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
На месте ЧП работают экстренные службы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростовскую область. В результате нападения повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.

«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — передает Голубев в telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Ранее telegram-канал Mash сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Кроме того, местные жители заявляли о звуках взрывов в Миллерово.

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Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростовскую область. В результате нападения повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Об этом заявил губернатор Василий Голубев. «В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — передает Голубев в telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Кроме того, местные жители заявляли о звуках взрывов в Миллерово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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