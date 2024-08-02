Голубев: БПЛА повредил складские объекты в Ростовской области

03 августа 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают экстренные службы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростовскую область. В результате нападения повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Об этом заявил губернатор Василий Голубев. «В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — передает Голубев в telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Кроме того, местные жители заявляли о звуках взрывов в Миллерово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Ростовскую область. В результате нападения повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Об этом заявил губернатор Василий Голубев. «В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — передает Голубев в telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Кроме того, местные жители заявляли о звуках взрывов в Миллерово.