У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 250 млн рублей и 50 объектов недвижимости

У замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи обнаружены активы, которые оцениваются в 250 миллионов рублей, включая более 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей. Генпрокуратура РФ требует изъятия этого имущества в доход государства.
«В ходе рассмотрения установлено, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 миллионов рублей, у них в собственности более 50 объектов недвижимости, включая жилые помещения, а также офисы», — сообщил источник в надзорных органах, пишет ТАСС. Среди автомобилей, принадлежащих семье Симоненко, — машины премиум-класса. На имущество полковника и его родственников наложен обеспечительный арест. Исполнительное производство в отношении Симоненко было открыто ФССП 22 июля по решению краснодарского суда.
Сергея Симоненко задержали на рабочем месте. Сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности обстоятельств не были уточнены.
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