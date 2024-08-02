02 августа 2024

У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 250 млн рублей и 50 объектов недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, вывеска, табличка, генеральная прокуратура рф, генеральная прокуратура российской федерации
Генпрокуратура требует изъятия этого имущества в доход государства Фото:

У замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи обнаружены активы, которые оцениваются в 250 миллионов рублей, включая более 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей. Генпрокуратура РФ требует изъятия этого имущества в доход государства.

«В ходе рассмотрения установлено, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 миллионов рублей, у них в собственности более 50 объектов недвижимости, включая жилые помещения, а также офисы», — сообщил источник в надзорных органах, пишет ТАСС. Среди автомобилей, принадлежащих семье Симоненко, — машины премиум-класса. На имущество полковника и его родственников наложен обеспечительный арест. Исполнительное производство в отношении Симоненко было открыто ФССП 22 июля по решению краснодарского суда.

Сергея Симоненко задержали на рабочем месте. Сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности обстоятельств не были уточнены.

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У замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи обнаружены активы, которые оцениваются в 250 миллионов рублей, включая более 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей. Генпрокуратура РФ требует изъятия этого имущества в доход государства. «В ходе рассмотрения установлено, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 миллионов рублей, у них в собственности более 50 объектов недвижимости, включая жилые помещения, а также офисы», — сообщил источник в надзорных органах, пишет ТАСС. Среди автомобилей, принадлежащих семье Симоненко, — машины премиум-класса. На имущество полковника и его родственников наложен обеспечительный арест. Исполнительное производство в отношении Симоненко было открыто ФССП 22 июля по решению краснодарского суда. Сергея Симоненко задержали на рабочем месте. Сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности обстоятельств не были уточнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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