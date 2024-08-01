Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, пистолет, оружие, кобура, полиция, спецсредства, задержание
Сергея Симоненко задержали прямо на рабочем месте Фото:

Заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко был задержан на рабочем месте. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении него [Сергея Симоненко] возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержан в Краснодаре на своем рабочем месте», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Однако подробности, касающиеся причин возбуждения уголовного дела, не были уточнены.

Следствие по делу Сергея Симоненко ведется на фоне ранее проводившейся проверки его деятельности, в том числе в связи с подозрениями в коррупции, покушении на убийство и поджогах. В кругах близких к Симоненко отмечалось, что он рассматривался как кандидат на высокую должность в ГУ МЧС региона, которая оставалась вакантной после ареста предыдущего руководителя.

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Заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко был задержан на рабочем месте. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В отношении него [Сергея Симоненко] возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержан в Краснодаре на своем рабочем месте», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Однако подробности, касающиеся причин возбуждения уголовного дела, не были уточнены. Следствие по делу Сергея Симоненко ведется на фоне ранее проводившейся проверки его деятельности, в том числе в связи с подозрениями в коррупции, покушении на убийство и поджогах. В кругах близких к Симоненко отмечалось, что он рассматривался как кандидат на высокую должность в ГУ МЧС региона, которая оставалась вакантной после ареста предыдущего руководителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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