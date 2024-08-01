Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

01 августа 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Сергея Симоненко задержали прямо на рабочем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко был задержан на рабочем месте. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В отношении него [Сергея Симоненко] возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержан в Краснодаре на своем рабочем месте», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Однако подробности, касающиеся причин возбуждения уголовного дела, не были уточнены. Следствие по делу Сергея Симоненко ведется на фоне ранее проводившейся проверки его деятельности, в том числе в связи с подозрениями в коррупции, покушении на убийство и поджогах. В кругах близких к Симоненко отмечалось, что он рассматривался как кандидат на высокую должность в ГУ МЧС региона, которая оставалась вакантной после ареста предыдущего руководителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко был задержан на рабочем месте. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В отношении него [Сергея Симоненко] возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержан в Краснодаре на своем рабочем месте», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Однако подробности, касающиеся причин возбуждения уголовного дела, не были уточнены. Следствие по делу Сергея Симоненко ведется на фоне ранее проводившейся проверки его деятельности, в том числе в связи с подозрениями в коррупции, покушении на убийство и поджогах. В кругах близких к Симоненко отмечалось, что он рассматривался как кандидат на высокую должность в ГУ МЧС региона, которая оставалась вакантной после ареста предыдущего руководителя.