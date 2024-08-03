В России рекордно вырос уровень преступлений террористического характера

03 августа 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Один из крупнейших терактов в РФ — в «Крокус Сити Холле», забрал жизни 145 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU За последние полгода в России было совершено более 1,6 тысячи преступлений террористической направленности. Это самый высокий показатель за последние 18 лет, если брать в расчет аналогичный период. Такой статистикой поделились в МВД. «В январе—июне 2024 года зарегистрировано 1 651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в материалах ведомства. Статистику передает ТАСС. Причем с 2006 по 2023 год этот показатель не доходил и до 1,4 тысячи преступлений, уточняют в министерстве. До текущего года наибольшее количество преступлений, связанных с терактами было зарегистрировано в 2022 году. Тогда было совершено 1 332 соответствующих преступлений. Это касается как непосредственно совершение терактов, так и действий, направленных на их подготовку или содействие. Также в статистику включены преступления экстремистской направленности. В 2024 году было совершено как минимум два крупных теракта за последние годы. В марте террористы атаковали «Крокус Сити Холл», в результате которого, по официальным данным, погибли 145 человек. Пострадали более 500 граждан, сообщает Pravda.Ru. В июне также произошел теракт в Дагестане, а именно в Дербенте и Махачкале. Террористы напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, расстреляли пост ДПС и еще один храм, а также подожгли синагогу. Тогда погибли более 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние полгода в России было совершено более 1,6 тысячи преступлений террористической направленности. Это самый высокий показатель за последние 18 лет, если брать в расчет аналогичный период. Такой статистикой поделились в МВД. «В январе—июне 2024 года зарегистрировано 1 651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в материалах ведомства. Статистику передает ТАСС. Причем с 2006 по 2023 год этот показатель не доходил и до 1,4 тысячи преступлений, уточняют в министерстве. До текущего года наибольшее количество преступлений, связанных с терактами было зарегистрировано в 2022 году. Тогда было совершено 1 332 соответствующих преступлений. Это касается как непосредственно совершение терактов, так и действий, направленных на их подготовку или содействие. Также в статистику включены преступления экстремистской направленности. В 2024 году было совершено как минимум два крупных теракта за последние годы. В марте террористы атаковали «Крокус Сити Холл», в результате которого, по официальным данным, погибли 145 человек. Пострадали более 500 граждан, сообщает Pravda.Ru. В июне также произошел теракт в Дагестане, а именно в Дербенте и Махачкале. Террористы напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, расстреляли пост ДПС и еще один храм, а также подожгли синагогу. Тогда погибли более 15 человек.