Арестованный сенатор Савельев прописан в квартире в элитном комплексе

03 августа 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Элитная квартира используется самим Савельевым, его женой и их несовершеннолетним ребенком, следует из документов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Арестованный сенатор Дмитрий Савельев зарегистрирован в шестикомнатной квартире элитного комплекса на Пречистенской набережной в Москве. Согласно приведенным документам, квартира площадью 247 квадратных метров принадлежит двум его детям. Это следует из приведенных документов.

«Квартира, четвертый этаж, площадь — 247.2 квадратных метра, права собственности — двое детей, владение ими равными долями недвижимости», — написали в ТАСС со ссылкой на документы. При этом в декларации о доходах сенатора за 2021 год указано, что квартира, переданная в дар детям, используется самим сенатором, его женой и их несовершеннолетним ребенком. Ранее Савельев дал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в фирме «Оптомониторинг». Сенатор являлся соучредителем этой компании, а Ионов, согласно предварительным данным, использовал средства, предназначенные на командировки, для других целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный сенатор Дмитрий Савельев зарегистрирован в шестикомнатной квартире элитного комплекса на Пречистенской набережной в Москве. Согласно приведенным документам, квартира площадью 247 квадратных метров принадлежит двум его детям. Это следует из приведенных документов. «Квартира, четвертый этаж, площадь — 247.2 квадратных метра, права собственности — двое детей, владение ими равными долями недвижимости», — написали в ТАСС со ссылкой на документы. При этом в декларации о доходах сенатора за 2021 год указано, что квартира, переданная в дар детям, используется самим сенатором, его женой и их несовершеннолетним ребенком. Ранее Савельев дал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в фирме «Оптомониторинг». Сенатор являлся соучредителем этой компании, а Ионов, согласно предварительным данным, использовал средства, предназначенные на командировки, для других целей.