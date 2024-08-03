Арестованный сенатор Савельев прописан в квартире в элитном комплексе

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Элитная квартира используется самим Савельевым, его женой и их несовершеннолетним ребенком, следует из документов Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Арестованный сенатор Дмитрий Савельев зарегистрирован в шестикомнатной квартире элитного комплекса на Пречистенской набережной в Москве. Согласно приведенным документам, квартира площадью 247 квадратных метров принадлежит двум его детям. Это следует из приведенных документов.


«Квартира, четвертый этаж, площадь — 247.2 квадратных метра, права собственности — двое детей, владение ими равными долями недвижимости», — написали в ТАСС со ссылкой на документы. При этом в декларации о доходах сенатора за 2021 год указано, что квартира, переданная в дар детям, используется самим сенатором, его женой и их несовершеннолетним ребенком.

Ранее Савельев дал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в фирме «Оптомониторинг». Сенатор являлся соучредителем этой компании, а Ионов, согласно предварительным данным, использовал средства, предназначенные на командировки, для других целей.

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Арестованный сенатор Дмитрий Савельев зарегистрирован в шестикомнатной квартире элитного комплекса на Пречистенской набережной в Москве. Согласно приведенным документам, квартира площадью 247 квадратных метров принадлежит двум его детям. Это следует из приведенных документов. «Квартира, четвертый этаж, площадь — 247.2 квадратных метра, права собственности — двое детей, владение ими равными долями недвижимости», — написали в ТАСС со ссылкой на документы. При этом в декларации о доходах сенатора за 2021 год указано, что квартира, переданная в дар детям, используется самим сенатором, его женой и их несовершеннолетним ребенком. Ранее Савельев дал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в фирме «Оптомониторинг». Сенатор являлся соучредителем этой компании, а Ионов, согласно предварительным данным, использовал средства, предназначенные на командировки, для других целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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