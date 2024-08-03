Тратил миллионы на вечеринки, «скрывал» жену: что известно о жизни арестованного сенатора Савельева

Суд отправил сенатора Дмитрия Савельева в СИЗО на два месяца

03 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В постановлении судьи прозвучало, что Савельев не женат и имеет одного ребенка Фото: Сергей Карпухин/ТАСС новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Сенатор Дмитрий Савельев, подозреваемый в организации убийства, устраивал вечеринки, «скрывал» жену и был свидетелем по делу своего компаньона, бизнесмена Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, на которого и планировалось убийство. Что известно о жизни арестованного сенатора Савельева — в материале URA.RU. Биография Дмитрий Савельев — сенатор от Тульской области, экс-депутат Госдумы. Он родился в 1968 году в городе Горьком. В 1985 году будущий политик окончил среднюю школу, начал работу контроллером третьего разряда на заводе «Двигатель». Годом позже его призвали в армию, где он служил в составе военного контингента Советского Союза в Афганистане и был заместителем командира взвода. Имеет два высших образования, а также является кандидатом юридических наук. В 1998 году его избрали депутатом думы Новгородской области, а через год — депутатом Государственной Думы третьего созыва. Баллотировался на пост губернатора Нижегородской области, заняв четвертое место первого тура. Далее, в 2016-м он стал членом Совета Федерации, с полномочиями главы Тульской области. До недавнего времени Савельев работал в Комитете по экономической политике Совета Федерации. Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу на два месяца Фото: Сергей Карпухин/ТАСС © URA.RU Вечеринки Савельев, подозреваемый в организации убийства, тратил на праздники и вечеринки около 50 миллионов рублей. На свою юбилей сенатор приглашал Николая Баскова и Валерия Меладзе, а также других звезд. Кроме того, жена чиновника Ольга Савельева также тратила на вечеринки по несколько десятков миллионов. Место жилья Дмитрий Савельев зарегистрирован в шестикомнатной квартире на четвертом этаже элитного комплекса на Пречистенской набережной в Москве, следует из документов, находящихся в распоряжении ТАСС. По предварительным данным, квартира площадью 247 квадратных метров принадлежит двум его детям. Однако о доходах сенатора за 2021 год указано, что квартира, которая передана детям в дар, используется самим сенатором, его женой и их несовершеннолетним сыном. Личная жизнь Новость по теме Организация убийства, поиски киллера, улики: подробности уголовного дела и ареста сенатора Савельева В постановлении судьи прозвучало, что Савельев указал в документах, что он не женат и имеет одного ребенка. Однако на момент 2018 года, когда проходили вечеринки пары, жена у Савельева имелась. Также позже стало известно, что у сенатора двое детей. Сообщалось, что 2 августа Савельева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в подготовке убийства своего партнера по бизнесу Сергея Ионова. По версии следствия, на почве личных плохих отношений Савельев захотел убить Сергея Ионова, работавшего в компании «Оптомониторинг», где Савельев является партнером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Дмитрий Савельев, подозреваемый в организации убийства, устраивал вечеринки, «скрывал» жену и был свидетелем по делу своего компаньона, бизнесмена Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, на которого и планировалось убийство. Что известно о жизни арестованного сенатора Савельева — в материале URA.RU. Дмитрий Савельев — сенатор от Тульской области, экс-депутат Госдумы. Он родился в 1968 году в городе Горьком. В 1985 году будущий политик окончил среднюю школу, начал работу контроллером третьего разряда на заводе «Двигатель». Годом позже его призвали в армию, где он служил в составе военного контингента Советского Союза в Афганистане и был заместителем командира взвода. Имеет два высших образования, а также является кандидатом юридических наук. В 1998 году его избрали депутатом думы Новгородской области, а через год — депутатом Государственной Думы третьего созыва. Баллотировался на пост губернатора Нижегородской области, заняв четвертое место первого тура. Далее, в 2016-м он стал членом Совета Федерации, с полномочиями главы Тульской области. До недавнего времени Савельев работал в Комитете по экономической политике Совета Федерации. Савельев, подозреваемый в организации убийства, тратил на праздники и вечеринки около 50 миллионов рублей. На свою юбилей сенатор приглашал Николая Баскова и Валерия Меладзе, а также других звезд. Кроме того, жена чиновника Ольга Савельева также тратила на вечеринки по несколько десятков миллионов. Дмитрий Савельев зарегистрирован в шестикомнатной квартире на четвертом этаже элитного комплекса на Пречистенской набережной в Москве, следует из документов, находящихся в распоряжении ТАСС. По предварительным данным, квартира площадью 247 квадратных метров принадлежит двум его детям. Однако о доходах сенатора за 2021 год указано, что квартира, которая передана детям в дар, используется самим сенатором, его женой и их несовершеннолетним сыном. В постановлении судьи прозвучало, что Савельев указал в документах, что он не женат и имеет одного ребенка. Однако на момент 2018 года, когда проходили вечеринки пары, жена у Савельева имелась. Также позже стало известно, что у сенатора двое детей. Сообщалось, что 2 августа Савельева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в подготовке убийства своего партнера по бизнесу Сергея Ионова. По версии следствия, на почве личных плохих отношений Савельев захотел убить Сергея Ионова, работавшего в компании «Оптомониторинг», где Савельев является партнером.