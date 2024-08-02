Mash: на вечеринках сенатора Савельева выступали Басков, Меладзе и Лобода

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День бармена в баре "Бунин". Екатеринбург, вечеринка, бар, дискошар, тусовка
На празднование своего дня рождения Дмитрий Савельев пригласил Николая Баскова и Валерия Меладзе Фото:
новость из сюжета
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, тратил на праздники и вечеринки более 50 миллионов рублей. В 2018 году на свой юбилей, где выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и другие звезды, он не пожалел 60 миллионов рублей.

«В 2018-м Савельев отметил день рождения примерно за 60 миллионов рублей. Юбиляра поздравляли Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой — и это лишь малая часть», — сообщает telegram-канал Mash.

Кроме того, жена сенатора Ольга Савельева также тратила на вечеринки по несколько десятков миллионов. Так, ее юбилей проходил в элитном банкетном холле Barvikha luxury village, где выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн. Сама женщина за вечер сменила пять роскошных нарядов. Для нее устроили огненное шоу и подали огромный торт с золотой львиной головой.

Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе из заседания. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов.

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Сенатор Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, тратил на праздники и вечеринки более 50 миллионов рублей. В 2018 году на свой юбилей, где выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и другие звезды, он не пожалел 60 миллионов рублей. «В 2018-м Савельев отметил день рождения примерно за 60 миллионов рублей. Юбиляра поздравляли Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой — и это лишь малая часть», — сообщает telegram-канал Mash. Кроме того, жена сенатора Ольга Савельева также тратила на вечеринки по несколько десятков миллионов. Так, ее юбилей проходил в элитном банкетном холле Barvikha luxury village, где выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн. Сама женщина за вечер сменила пять роскошных нарядов. Для нее устроили огненное шоу и подали огромный торт с золотой львиной головой. Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе из заседания. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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