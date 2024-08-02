Mash: на вечеринках сенатора Савельева выступали Басков, Меладзе и Лобода

02 августа 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

На празднование своего дня рождения Дмитрий Савельев пригласил Николая Баскова и Валерия Меладзе Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Сенатор Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, тратил на праздники и вечеринки более 50 миллионов рублей. В 2018 году на свой юбилей, где выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и другие звезды, он не пожалел 60 миллионов рублей. «В 2018-м Савельев отметил день рождения примерно за 60 миллионов рублей. Юбиляра поздравляли Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой — и это лишь малая часть», — сообщает telegram-канал Mash. Кроме того, жена сенатора Ольга Савельева также тратила на вечеринки по несколько десятков миллионов. Так, ее юбилей проходил в элитном банкетном холле Barvikha luxury village, где выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн. Сама женщина за вечер сменила пять роскошных нарядов. Для нее устроили огненное шоу и подали огромный торт с золотой львиной головой. Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе из заседания. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, тратил на праздники и вечеринки более 50 миллионов рублей. В 2018 году на свой юбилей, где выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и другие звезды, он не пожалел 60 миллионов рублей. «В 2018-м Савельев отметил день рождения примерно за 60 миллионов рублей. Юбиляра поздравляли Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой — и это лишь малая часть», — сообщает telegram-канал Mash. Кроме того, жена сенатора Ольга Савельева также тратила на вечеринки по несколько десятков миллионов. Так, ее юбилей проходил в элитном банкетном холле Barvikha luxury village, где выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн. Сама женщина за вечер сменила пять роскошных нарядов. Для нее устроили огненное шоу и подали огромный торт с золотой львиной головой. Ранее сенатора Дмитрия Савельева был задержан прокуратурой на выходе из заседания. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства стоимостью в 100 тысяч долларов.