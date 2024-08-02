Девочки погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле учились в воскресной школе при местном храме Воскресения Христова. Об этом сообщили в Воскресенском приходе.
«Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей Воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой», — пишет группа школы в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, как доставали детей из-под завалов обрушившейся пятиэтажки. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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