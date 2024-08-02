Девочки погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле учились в воскресной школе

03 августа 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Аня и Полина, погибшие из-за обрушения дома, ходили в храм Воскресения Христова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Девочки погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле учились в воскресной школе при местном храме Воскресения Христова. Об этом сообщили в Воскресенском приходе. «Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей Воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой», — пишет группа школы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, как доставали детей из-под завалов обрушившейся пятиэтажки. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочки погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле учились в воскресной школе при местном храме Воскресения Христова. Об этом сообщили в Воскресенском приходе. «Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей Воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой», — пишет группа школы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, как доставали детей из-под завалов обрушившейся пятиэтажки. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.