02 августа 2024

Девочки погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле учились в воскресной школе

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Аня и Полина, погибшие из-за обрушения дома, ходили в храм Воскресения Христова Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Девочки погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле учились в воскресной школе при местном храме Воскресения Христова. Об этом сообщили в Воскресенском приходе.

«Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей Воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой», — пишет группа школы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, как доставали детей из-под завалов обрушившейся пятиэтажки. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

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Девочки погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле учились в воскресной школе при местном храме Воскресения Христова. Об этом сообщили в Воскресенском приходе. «Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей Воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой», — пишет группа школы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, как доставали детей из-под завалов обрушившейся пятиэтажки. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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