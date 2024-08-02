«Полина, это мама, реагируй»: как из-под завалов в Нижнем Тагиле доставали детей. Фото

В Нижнем Тагиле под завалами погибли две подружки, третья выжила

02 августа 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва бытового газа два подъезда пятиэтажного дома оказались полностью разрушенными Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле заканчивают разбирать завалы на месте пятиэтажки, два подъезда которой обрушились из-за взрыва. 30 квартир, 21 пострадавший и семь погибших, в том числе дети. Среди них — 12-летняя Полина и 7-летний Денис, за судьбами которых следила вся страна. Ребята долгое время подавали признаки жизни и заставили всех поверить в чудо. Но его не случилось — их достали в числе последних, мертвыми. Корреспондент URA.RU стал свидетелем того, что происходило на месте трагедии все это время. Обычный тагильский двор на Вагонке (название района отсылает к местному «Уралвагонзаводу» — крупнейшему поставщику танков для Минобороны РФ). Жители в основном — сотрудники УВЗ. Ранним утром 1 августа многие, как обычно, ушли на работу, в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 было много детей, которые сейчас на каникулах, и пенсионеры. А примерно в 11:50 там прогремел взрыв. В это время мимо проезжала карета скорой помощи — ехала на вызов к пациенту с несложным диагнозом. Увидев, что два подъезда обрушились полностью, врачи направились немедленно туда. Здесь помогли раненным осколками детям, которые гуляли во дворе, вызвали подкрепление. В первый день у дома толпилось много горожан, кто просто хотел посмотреть на последствия взрыва Фото: Илья Московец © URA.RU Далее события развивались стремительно — к Сибирской, 81 стали стягиваться экстренные службы, из квартир повыскакивали ошарашенные жильцы соседних подъездов и домов, приезжали близкие тех, кто находился в злополучном доме. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, горбольницу №1 перевели в чрезвычайный режим работы, отказавшись от плановых приемов. С обращением к тагильчанам выступил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, немедленно на место ЧП выехал губернатор Евгений Куйвашев. «Зачем ты его отпустил?!», — кричит у разрушенного дома на сына-подростка женщина. Она — мама семилетнего Дениса, который случайно оказался в этом доме и которого найдут под обломками одним из последних. Еще одна женщина кричит: «Аня, Анечка», вскоре к ней присоединятся две другие: «Полина, Полиночка». Анечке — 14 лет. На Сибирской, 81 она жила с папой, мамой и еще четырьмя братьями и сестрами. Утром 1 августа старшая сестра ушла на работу, родители поехали в деревню — навестить трех детей. Аня 30 июля отпраздновала день рождения, и вчера позвала в гости двух подруг — Полин (15 и 12 лет). «Они позавтракали и собирались гулять», — навзрыд рассказывает мама одной из девочек. К слову, родители подростков сами дружат с детства. К девчонкам в квартиру забежал Денис. «Он живет в этом же дворе, все друг друга знают. Захотел попить, брат его отпустил, поднялся… И уже никто не вышел», — восстанавливает хронологию событий знакомый семьи. Аню нашли первой, под завалами на уровне третьего этажа. Девочка была мертва. Второй нашли Полину — она как-то оказалась в подвале, с ожогами от горячей воды, которая полилась из сломанных труб. Сейчас она находится в больнице. К вечеру 1 августа в МЧС отчитывались, что при обрушении дома пострадали 16 человек, восемь из них — дети, трое погибли. Мама семилетнего Дениса в первый день падала в обморок. В чувства ее приводили водой Фото: Илья Московец © URA.RU Под завалами продолжали оставаться люди, а их близкие — растерянные, подавленные, пытались найти себе место. Силовики оцепили периметр перед домом, потеснив зевак. Во дворе развернули полевую кухню, оперативно включились волонтеры — привезли пледы, воду, респираторы, блоки сигарет, упаковки энергетиков. Родственников пострадавших пытались поить горячим чаем, кормить пирожками, но те отказывались. Смотрели на груды бетонных блоков, которые скрупулезно разбирали спасатели, ловя каждое движение. Здесь — не только родители Полины и Дениса, но и близкие других детей, взрослых, пенсионеров. Под завалами продолжали находиться еще несколько человек. Например, 16-летняя Алена, которая жила вместе с мамой и папой в квартире на втором этаже. После обрушения дома отец не пострадал, его супругу вскоре нашли и госпитализировали, судьба Алены оставалась неизвестной. До поздней ночи на завалах находился губернатор Куйвашев. Днем он провел как минимум два совещания на месте ЧП, распорядился выделить городу 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семья погибшим, зачитал доклад президенту Владимиру Путину — о работе оперативного штаба, о том, как организуются пункты временного размещения и оказывается помощь пострадавшим. Уходя с места ЧП в 2:00 ночи, от других развернутых комментариев в беседе с корреспондентом URA.RU воздержался. «Ведутся поисковые мероприятия», — заявил глава региона. Из представителей власти на месте остался министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Работают сотни спасателей. «Все резервы подняли, все на ногах. Организовано заселение в общежитие (для тех, кому нужно отдохнуть, — прим. URA.RU), но Тарасов уехал, час поспал, вернулся обратно: не могу уснуть, зная, что вы тут», — эмоционально рассказывал кому-то по телефону один из спасателей. Родители Полины до последнего верили, что дочь жива Фото: Илья Московец © URA.RU Утро казалось свинцовым. Папа и мама Полины подвинулись ближе к завалам и молча смотрели, как спасатели их разбирают. Мама Дениса периодически впадала в истерику: то психологи МЧС, то друзья приводили ее в чувство. Тихо, укутавшись в плед, на лавочке сидели родственницы мужчины с первого этажа, чья судьба также оставалась неизвестной. «Телефон Дениса нашли на диване, а его самого в комнате нет. Может, пошел на кухню воды попить? Или в туалет? Мой мальчик… Он же у меня такой маленький, хрупкий, как он там… Оль, а у вас диван где стоял?», — говорила мама Дениса маме Ани, которая вместе с мужем только что приехали из морга, где были на опознании. На место трагедии они вернулись, чтобы поддержать друзей. Периодически спасатели устраивают минуту тишины — глушат технику, просят всех замолчать. Телефон Полины доступен, гудок идет, но сама девочка не отвечает. Когда спасатели разгребают груду бетона уже до первого этажа, просят подойти маму девочки. «Полина, это мама, пошевелись! Реагируй, постучи. К тебе движутся спасатели». В какой-то момент мама сбегает с обломков с улыбкой: «Она там!» Кажется, развязка должна наступить уже скоро — воздух так и звенит ожиданием, но разбор завалов продолжается, проходят час-два, а девочку так и не удается достать. В какой-то момент из-под обломков достают человека, его кладут в черный мешок и уносят. «Не мальчик же, ну, все хорошо будет», — продолжают успокаивать мать Дениса. Но спустя еще время спасатели выносят еще один черный пакет — уже мальчика. А потом и девочки. «Это неправда, неправда!», — кричит бабушка одного из детей, родителей уводят психологи. В уцелевшем окне четвертого этажа на подоконнике стоят зеленые цветы, за ними — небо. Через разбитое стекло другого окна вырвалась цветастая занавеска, развевающаяся по ветру. Обычные детали быта теперь кажутся зловещими. К вечеру 2 августа известно о семи погибших. Предварительная причина случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле заканчивают разбирать завалы на месте пятиэтажки, два подъезда которой обрушились из-за взрыва. 30 квартир, 21 пострадавший и семь погибших, в том числе дети. Среди них — 12-летняя Полина и 7-летний Денис, за судьбами которых следила вся страна. Ребята долгое время подавали признаки жизни и заставили всех поверить в чудо. Но его не случилось — их достали в числе последних, мертвыми. Корреспондент URA.RU стал свидетелем того, что происходило на месте трагедии все это время. Обычный тагильский двор на Вагонке (название района отсылает к местному «Уралвагонзаводу» — крупнейшему поставщику танков для Минобороны РФ). Жители в основном — сотрудники УВЗ. Ранним утром 1 августа многие, как обычно, ушли на работу, в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 было много детей, которые сейчас на каникулах, и пенсионеры. А примерно в 11:50 там прогремел взрыв. В это время мимо проезжала карета скорой помощи — ехала на вызов к пациенту с несложным диагнозом. Увидев, что два подъезда обрушились полностью, врачи направились немедленно туда. Здесь помогли раненным осколками детям, которые гуляли во дворе, вызвали подкрепление. Далее события развивались стремительно — к Сибирской, 81 стали стягиваться экстренные службы, из квартир повыскакивали ошарашенные жильцы соседних подъездов и домов, приезжали близкие тех, кто находился в злополучном доме. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, горбольницу №1 перевели в чрезвычайный режим работы, отказавшись от плановых приемов. С обращением к тагильчанам выступил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, немедленно на место ЧП выехал губернатор Евгений Куйвашев. «Зачем ты его отпустил?!», — кричит у разрушенного дома на сына-подростка женщина. Она — мама семилетнего Дениса, который случайно оказался в этом доме и которого найдут под обломками одним из последних. Еще одна женщина кричит: «Аня, Анечка», вскоре к ней присоединятся две другие: «Полина, Полиночка». Анечке — 14 лет. На Сибирской, 81 она жила с папой, мамой и еще четырьмя братьями и сестрами. Утром 1 августа старшая сестра ушла на работу, родители поехали в деревню — навестить трех детей. Аня 30 июля отпраздновала день рождения, и вчера позвала в гости двух подруг — Полин (15 и 12 лет). «Они позавтракали и собирались гулять», — навзрыд рассказывает мама одной из девочек. К слову, родители подростков сами дружат с детства. К девчонкам в квартиру забежал Денис. «Он живет в этом же дворе, все друг друга знают. Захотел попить, брат его отпустил, поднялся… И уже никто не вышел», — восстанавливает хронологию событий знакомый семьи. Аню нашли первой, под завалами на уровне третьего этажа. Девочка была мертва. Второй нашли Полину — она как-то оказалась в подвале, с ожогами от горячей воды, которая полилась из сломанных труб. Сейчас она находится в больнице. К вечеру 1 августа в МЧС отчитывались, что при обрушении дома пострадали 16 человек, восемь из них — дети, трое погибли. Под завалами продолжали оставаться люди, а их близкие — растерянные, подавленные, пытались найти себе место. Силовики оцепили периметр перед домом, потеснив зевак. Во дворе развернули полевую кухню, оперативно включились волонтеры — привезли пледы, воду, респираторы, блоки сигарет, упаковки энергетиков. Родственников пострадавших пытались поить горячим чаем, кормить пирожками, но те отказывались. Смотрели на груды бетонных блоков, которые скрупулезно разбирали спасатели, ловя каждое движение. Здесь — не только родители Полины и Дениса, но и близкие других детей, взрослых, пенсионеров. Под завалами продолжали находиться еще несколько человек. Например, 16-летняя Алена, которая жила вместе с мамой и папой в квартире на втором этаже. После обрушения дома отец не пострадал, его супругу вскоре нашли и госпитализировали, судьба Алены оставалась неизвестной. До поздней ночи на завалах находился губернатор Куйвашев. Днем он провел как минимум два совещания на месте ЧП, распорядился выделить городу 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семья погибшим, зачитал доклад президенту Владимиру Путину — о работе оперативного штаба, о том, как организуются пункты временного размещения и оказывается помощь пострадавшим. Уходя с места ЧП в 2:00 ночи, от других развернутых комментариев в беседе с корреспондентом URA.RU воздержался. «Ведутся поисковые мероприятия», — заявил глава региона. Из представителей власти на месте остался министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Работают сотни спасателей. «Все резервы подняли, все на ногах. Организовано заселение в общежитие (для тех, кому нужно отдохнуть, — прим. URA.RU), но Тарасов уехал, час поспал, вернулся обратно: не могу уснуть, зная, что вы тут», — эмоционально рассказывал кому-то по телефону один из спасателей. Утро казалось свинцовым. Папа и мама Полины подвинулись ближе к завалам и молча смотрели, как спасатели их разбирают. Мама Дениса периодически впадала в истерику: то психологи МЧС, то друзья приводили ее в чувство. Тихо, укутавшись в плед, на лавочке сидели родственницы мужчины с первого этажа, чья судьба также оставалась неизвестной. «Телефон Дениса нашли на диване, а его самого в комнате нет. Может, пошел на кухню воды попить? Или в туалет? Мой мальчик… Он же у меня такой маленький, хрупкий, как он там… Оль, а у вас диван где стоял?», — говорила мама Дениса маме Ани, которая вместе с мужем только что приехали из морга, где были на опознании. На место трагедии они вернулись, чтобы поддержать друзей. Периодически спасатели устраивают минуту тишины — глушат технику, просят всех замолчать. Телефон Полины доступен, гудок идет, но сама девочка не отвечает. Когда спасатели разгребают груду бетона уже до первого этажа, просят подойти маму девочки. «Полина, это мама, пошевелись! Реагируй, постучи. К тебе движутся спасатели». В какой-то момент мама сбегает с обломков с улыбкой: «Она там!» Кажется, развязка должна наступить уже скоро — воздух так и звенит ожиданием, но разбор завалов продолжается, проходят час-два, а девочку так и не удается достать. В какой-то момент из-под обломков достают человека, его кладут в черный мешок и уносят. «Не мальчик же, ну, все хорошо будет», — продолжают успокаивать мать Дениса. Но спустя еще время спасатели выносят еще один черный пакет — уже мальчика. А потом и девочки. «Это неправда, неправда!», — кричит бабушка одного из детей, родителей уводят психологи. В уцелевшем окне четвертого этажа на подоконнике стоят зеленые цветы, за ними — небо. Через разбитое стекло другого окна вырвалась цветастая занавеска, развевающаяся по ветру. Обычные детали быта теперь кажутся зловещими. К вечеру 2 августа известно о семи погибших. Предварительная причина случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.