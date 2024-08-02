02 августа 2024

Спасатели МЧС нашли женщину, пропавшую в курганском лесу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Спасатели нашли в лесу женщину, которая потерялась, когда собирала грибы Фото:

В Мишкинском округе (Курганская область) сотрудники МЧС нашли местную жительницу, которая ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом рассказали представители МЧС России по региону.

«В Мишкинском округе спасатели МЧС России нашли заблудившуюся в лесу 57-летнюю женщину. Вечером 2 августа она одна пошла в лес недалеко от села Бутырское за грибами и потерялась. Пять сотрудников МЧС вместе с полицейскими обнаружили женщину около полуночи», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Любительница тихой охоты пошла за грибами без телефона, взяв только ножик и пакет, отметили в МЧС. Там добавили, что родственники вовремя забили тревогу и обратились к спасателям.

Ранее в Курганской области нашли в лесу 80-летнюю пенсионерку. Ее поиском занимались волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мишкинском округе (Курганская область) сотрудники МЧС нашли местную жительницу, которая ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом рассказали представители МЧС России по региону. «В Мишкинском округе спасатели МЧС России нашли заблудившуюся в лесу 57-летнюю женщину. Вечером 2 августа она одна пошла в лес недалеко от села Бутырское за грибами и потерялась. Пять сотрудников МЧС вместе с полицейскими обнаружили женщину около полуночи», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Любительница тихой охоты пошла за грибами без телефона, взяв только ножик и пакет, отметили в МЧС. Там добавили, что родственники вовремя забили тревогу и обратились к спасателям. Ранее в Курганской области нашли в лесу 80-летнюю пенсионерку. Ее поиском занимались волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...