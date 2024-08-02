Спасатели МЧС нашли женщину, пропавшую в курганском лесу

03 августа 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли в лесу женщину, которая потерялась, когда собирала грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Мишкинском округе (Курганская область) сотрудники МЧС нашли местную жительницу, которая ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом рассказали представители МЧС России по региону. «В Мишкинском округе спасатели МЧС России нашли заблудившуюся в лесу 57-летнюю женщину. Вечером 2 августа она одна пошла в лес недалеко от села Бутырское за грибами и потерялась. Пять сотрудников МЧС вместе с полицейскими обнаружили женщину около полуночи», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Любительница тихой охоты пошла за грибами без телефона, взяв только ножик и пакет, отметили в МЧС. Там добавили, что родственники вовремя забили тревогу и обратились к спасателям. Ранее в Курганской области нашли в лесу 80-летнюю пенсионерку. Ее поиском занимались волонтеры из отряда «ЛизаАлерт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мишкинском округе (Курганская область) сотрудники МЧС нашли местную жительницу, которая ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом рассказали представители МЧС России по региону. «В Мишкинском округе спасатели МЧС России нашли заблудившуюся в лесу 57-летнюю женщину. Вечером 2 августа она одна пошла в лес недалеко от села Бутырское за грибами и потерялась. Пять сотрудников МЧС вместе с полицейскими обнаружили женщину около полуночи», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Любительница тихой охоты пошла за грибами без телефона, взяв только ножик и пакет, отметили в МЧС. Там добавили, что родственники вовремя забили тревогу и обратились к спасателям. Ранее в Курганской области нашли в лесу 80-летнюю пенсионерку. Ее поиском занимались волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».