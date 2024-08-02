02 августа 2024

Брат погибшего под завалами в Нижнем Тагиле ребенка винит себя в его смерти

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Мать Дениса, узнав о трагедии, также винила старшего сына (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Старший брат семилетнего Дениса, тело которого нашли под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, винит в его смерти себя — он отпустил его попить воды к знакомым в дом, где произошел взрыв. Своими эмоциями подросток делится со знакомыми, которые приходят поддержать его к стихийному мемориалу у дома на Сибирской, 81, передает корреспондент URA.RU.

Парня (на вид ему около 14-16 лет) успокаивают. «Не вини себя, это стечение обстоятельств», — поддержала его одна из женщин. Ей он также рассказал, что тело Дениса нашли в подвале. В первый день отец смог дозвониться до ребенка, но нашли его только на вторые сутки в числе последних. Мать Дениса, узнав о трагедии, также винила старшего сына. «Зачем ты отпустил его?!» — плакала она возле дома.

Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в отдельном сюжете.

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Старший брат семилетнего Дениса, тело которого нашли под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, винит в его смерти себя — он отпустил его попить воды к знакомым в дом, где произошел взрыв. Своими эмоциями подросток делится со знакомыми, которые приходят поддержать его к стихийному мемориалу у дома на Сибирской, 81, передает корреспондент URA.RU. Парня (на вид ему около 14-16 лет) успокаивают. «Не вини себя, это стечение обстоятельств», — поддержала его одна из женщин. Ей он также рассказал, что тело Дениса нашли в подвале. В первый день отец смог дозвониться до ребенка, но нашли его только на вторые сутки в числе последних. Мать Дениса, узнав о трагедии, также винила старшего сына. «Зачем ты отпустил его?!» — плакала она возле дома. Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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