Брат погибшего под завалами в Нижнем Тагиле ребенка винит себя в его смерти

Старший брат семилетнего Дениса, тело которого нашли под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, винит в его смерти себя — он отпустил его попить воды к знакомым в дом, где произошел взрыв. Своими эмоциями подросток делится со знакомыми, которые приходят поддержать его к стихийному мемориалу у дома на Сибирской, 81, передает корреспондент URA.RU.
Парня (на вид ему около 14-16 лет) успокаивают. «Не вини себя, это стечение обстоятельств», — поддержала его одна из женщин. Ей он также рассказал, что тело Дениса нашли в подвале. В первый день отец смог дозвониться до ребенка, но нашли его только на вторые сутки в числе последних. Мать Дениса, узнав о трагедии, также винила старшего сына. «Зачем ты отпустил его?!» — плакала она возле дома.
Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в отдельном сюжете.
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