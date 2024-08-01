У рухнувшего в Нижнем Тагиле дома рыдает мать, чей ребенок внутри. Видео

01 августа 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Часть жилого дома обрушилась после взрыва газа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Мать, чей ребенок в момент обрушения дома в Нижнем Тагиле, рыдает возле разрушенного здания. Ее не пускают подойти ближе. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «ЧП Екатеринбург». «Зачем ты его отпустил?», — кричит женщина возле обрушившегося после взрыва газа здания. Она не может осознать, что произошло и просит ее пропустить ближе к рухнувшему дому. Местные жители пытаются ее успокоить, но тагильчанка находится в состоянии истерики. Взрыв газа произошел в доме по ул. Сибирская, 81. От него обрушилась часть жилого дома. На месте работают экстренные службы, а местные жители помогают спасателям доставать пострадавших из-под завалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать, чей ребенок в момент обрушения дома в Нижнем Тагиле, рыдает возле разрушенного здания. Ее не пускают подойти ближе. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «ЧП Екатеринбург». «Зачем ты его отпустил?», — кричит женщина возле обрушившегося после взрыва газа здания. Она не может осознать, что произошло и просит ее пропустить ближе к рухнувшему дому. Местные жители пытаются ее успокоить, но тагильчанка находится в состоянии истерики. Взрыв газа произошел в доме по ул. Сибирская, 81. От него обрушилась часть жилого дома. На месте работают экстренные службы, а местные жители помогают спасателям доставать пострадавших из-под завалов.