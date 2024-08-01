У рухнувшего в Нижнем Тагиле дома рыдает мать, чей ребенок внутри. Видео

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Стройки в Заозерном. Курган, жилой дом, пятиэтажка, дом, квартиры
Часть жилого дома обрушилась после взрыва газа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Мать, чей ребенок в момент обрушения дома в Нижнем Тагиле, рыдает возле разрушенного здания. Ее не пускают подойти ближе. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «ЧП Екатеринбург».

«Зачем ты его отпустил?», — кричит женщина возле обрушившегося после взрыва газа здания. Она не может осознать, что произошло и просит ее пропустить ближе к рухнувшему дому.

Местные жители пытаются ее успокоить, но тагильчанка находится в состоянии истерики. Взрыв газа произошел в доме по ул. Сибирская, 81. От него обрушилась часть жилого дома. На месте работают экстренные службы, а местные жители помогают спасателям доставать пострадавших из-под завалов.

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Мать, чей ребенок в момент обрушения дома в Нижнем Тагиле, рыдает возле разрушенного здания. Ее не пускают подойти ближе. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «ЧП Екатеринбург». «Зачем ты его отпустил?», — кричит женщина возле обрушившегося после взрыва газа здания. Она не может осознать, что произошло и просит ее пропустить ближе к рухнувшему дому. Местные жители пытаются ее успокоить, но тагильчанка находится в состоянии истерики. Взрыв газа произошел в доме по ул. Сибирская, 81. От него обрушилась часть жилого дома. На месте работают экстренные службы, а местные жители помогают спасателям доставать пострадавших из-под завалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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