Мать, чей ребенок в момент обрушения дома в Нижнем Тагиле, рыдает возле разрушенного здания. Ее не пускают подойти ближе. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «ЧП Екатеринбург».
«Зачем ты его отпустил?», — кричит женщина возле обрушившегося после взрыва газа здания. Она не может осознать, что произошло и просит ее пропустить ближе к рухнувшему дому.
Местные жители пытаются ее успокоить, но тагильчанка находится в состоянии истерики. Взрыв газа произошел в доме по ул. Сибирская, 81. От него обрушилась часть жилого дома. На месте работают экстренные службы, а местные жители помогают спасателям доставать пострадавших из-под завалов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.