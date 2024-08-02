Под завалами в Нижнем Тагиле остается мальчик, случайно оказавшийся в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Ребенок зашел попить воды и рухнул вместе с подъездом Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами дома в Нижнем Тагиле остается семилетний мальчик, который случайно оказался в злополучной пятиэтажке. Ребенок забежал в квартиру к своим друзьям попить воды, в этот момент раздался взрыв. Подробности URA.RU рассказал один из очевидцев.

«Денис живет в соседнем доме. Вчера он гулял во дворе, захотел пить и поднялся в квартиру к знакомой девочке. В этот момент грянул взрыв и подъезд рухнул. Мальчика не нашли до сих пор», — рассказал собеседник агентства.

Его мама уже сутки дежурит на месте трагедии. Ей и родственникам других пострадавших оказывают помощь психологи. ЧП в доме №81 на улице Сибирская произошло 1 августа. Причиной называют взрыв бытового газа. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.

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Под завалами дома в Нижнем Тагиле остается семилетний мальчик, который случайно оказался в злополучной пятиэтажке. Ребенок забежал в квартиру к своим друзьям попить воды, в этот момент раздался взрыв. Подробности URA.RU рассказал один из очевидцев. «Денис живет в соседнем доме. Вчера он гулял во дворе, захотел пить и поднялся в квартиру к знакомой девочке. В этот момент грянул взрыв и подъезд рухнул. Мальчика не нашли до сих пор», — рассказал собеседник агентства. Его мама уже сутки дежурит на месте трагедии. Ей и родственникам других пострадавших оказывают помощь психологи. ЧП в доме №81 на улице Сибирская произошло 1 августа. Причиной называют взрыв бытового газа. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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