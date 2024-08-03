The Telegraph: на британских подлодках используют ПО из России

03 августа 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Британские инженеры подводных лодок противоречат правилам Минобороны, используя ПО из РФ и Белоруссии Фото: Министерство обороны Великобритании Инженеры атомных подлодок из Великобритании используют программное обеспечение (ПО), разработанное специалистами из России и Белоруссии. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны. «Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии», — говорится в материале . Отмечается, что подобное противоречит правилам Минобороны. Так, созданием ПО должны были заниматься сотрудники из Великобритании, которые имеют доступ к секретной информации. Однако частично задача была предана разработчикам из Минска и Сибири. В материале The Telegraph отмечается, что ведомство посчитало подобное «серьезной угрозой обороне Великобритании», в связи с чем летом 2022 года началось расследование дела. Оно было завершено в феврале 2023 года. Во время расследования выяснилось, что компания Rolls-Royce Submarines, обеспечивающая работу атомного подводного флота Великобритании, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме WM Reply. Та привлекла российских и белорусских специалистов. Отмечается, что фирма держала в секрете этот факт. Также обсуждалось, можно ли скрыть их местонахождение, дав работникам поддельные имена погибших британцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженеры атомных подлодок из Великобритании используют программное обеспечение (ПО), разработанное специалистами из России и Белоруссии. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны. «Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии», — говорится в материале. Отмечается, что подобное противоречит правилам Минобороны. Так, созданием ПО должны были заниматься сотрудники из Великобритании, которые имеют доступ к секретной информации. Однако частично задача была предана разработчикам из Минска и Сибири. В материале The Telegraph отмечается, что ведомство посчитало подобное «серьезной угрозой обороне Великобритании», в связи с чем летом 2022 года началось расследование дела. Оно было завершено в феврале 2023 года. Во время расследования выяснилось, что компания Rolls-Royce Submarines, обеспечивающая работу атомного подводного флота Великобритании, передала разработку на субподряд консалтинговой фирме WM Reply. Та привлекла российских и белорусских специалистов. Отмечается, что фирма держала в секрете этот факт. Также обсуждалось, можно ли скрыть их местонахождение, дав работникам поддельные имена погибших британцев.