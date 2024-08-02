02 августа 2024

Мэрия Шадринска устроила опрос о необходимости салюта в День города

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускной. Курган , салют, выпускники 2024
Шадринцы решают, будет ли салют на городском празднике Фото:

Власти Шадринска (Курганская область) предложили горожанам ответить на вопрос — нужен ли салют в День города? Для этого представители администрации устроили опрос.

«Благодаря спонсорам мы можем украсить День города Шадринска фейерверком. Знаем, что мнения по поводу салюта есть разные, потому советуемся с вами», — говорится в сообщении представителей властей, опубликованном в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Шадринцы отметят День города в новую дату — празднование перенесено с 10 августа на 1 сентября и пройдет на площади имени Здобнова. Хедлайнером мероприятия станет певец Денис Майданов.

Ранее администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно.

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Власти Шадринска (Курганская область) предложили горожанам ответить на вопрос — нужен ли салют в День города? Для этого представители администрации устроили опрос. «Благодаря спонсорам мы можем украсить День города Шадринска фейерверком. Знаем, что мнения по поводу салюта есть разные, потому советуемся с вами», — говорится в сообщении представителей властей, опубликованном в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». Шадринцы отметят День города в новую дату — празднование перенесено с 10 августа на 1 сентября и пройдет на площади имени Здобнова. Хедлайнером мероприятия станет певец Денис Майданов. Ранее администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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