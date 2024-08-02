Мэрия Шадринска устроила опрос о необходимости салюта в День города

03 августа 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Шадринцы решают, будет ли салют на городском празднике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Шадринска (Курганская область) предложили горожанам ответить на вопрос — нужен ли салют в День города? Для этого представители администрации устроили опрос. «Благодаря спонсорам мы можем украсить День города Шадринска фейерверком. Знаем, что мнения по поводу салюта есть разные, потому советуемся с вами», — говорится в сообщении представителей властей, опубликованном в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». Шадринцы отметят День города в новую дату — празднование перенесено с 10 августа на 1 сентября и пройдет на площади имени Здобнова. Хедлайнером мероприятия станет певец Денис Майданов. Ранее администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Шадринска (Курганская область) предложили горожанам ответить на вопрос — нужен ли салют в День города? Для этого представители администрации устроили опрос. «Благодаря спонсорам мы можем украсить День города Шадринска фейерверком. Знаем, что мнения по поводу салюта есть разные, потому советуемся с вами», — говорится в сообщении представителей властей, опубликованном в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». Шадринцы отметят День города в новую дату — празднование перенесено с 10 августа на 1 сентября и пройдет на площади имени Здобнова. Хедлайнером мероприятия станет певец Денис Майданов. Ранее администрация Кургана предложила горожанам самим решить, будет ли на День города 31 августа праздничный салют. Проголосовать в опросе можно до 8 августа включительно.