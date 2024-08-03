Woman.Ru: Ани Лорак тайно вышла замуж

03 августа 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, с которым познакомилась на Ибице, сообщат журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге и эксперта по холистическому оздоровлению Исаака Виджраку. Они встретились в феврале 2023 году на Ибице. Об этом сообщают журналисты. «Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», — пишет журнал Women.Ru со ссылкой на Лорак. Однако в июле 2024 года во время фестиваля DREAM FEST артистка назвала своего возлюбленного мужем, эту же информацию подтверждают инсайдеры. Сама певица не комментировала ситуацию. Ранее Ани Лорак уже делилась с журналистами информацией о своем новом возлюбленном. Он является не только ее тренером, но и помогает ей оставаться в хорошей физической форме. Певица призналась, что тяжело переживала развод с мужем, но новые отношения помогли ей обрести счастье и уверенность. Лорак подчеркнула, что новый этап в личной жизни положительно сказывается на ее самочувствии и внешнем виде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге и эксперта по холистическому оздоровлению Исаака Виджраку. Они встретились в феврале 2023 году на Ибице. Об этом сообщают журналисты. «Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», — пишет журнал Women.Ru со ссылкой на Лорак. Однако в июле 2024 года во время фестиваля DREAM FEST артистка назвала своего возлюбленного мужем, эту же информацию подтверждают инсайдеры. Сама певица не комментировала ситуацию. Ранее Ани Лорак уже делилась с журналистами информацией о своем новом возлюбленном. Он является не только ее тренером, но и помогает ей оставаться в хорошей физической форме. Певица призналась, что тяжело переживала развод с мужем, но новые отношения помогли ей обрести счастье и уверенность. Лорак подчеркнула, что новый этап в личной жизни положительно сказывается на ее самочувствии и внешнем виде.