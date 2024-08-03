В Петербурге отменили концерт Ивана Урганта

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Открытая лицензия на 19.08.2015. Иван Ургант, ургант иван
Концерт Урганта (на фото справа), который должен пройти 21 августа в Санкт-Петербурге, был отменен Фото:

Российский артист Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Однако концерт был отменен по неизвестным причинам. Об этом сообщил сам Ургант в своих соцсетях.

«Дело нужное, что тут говорить. Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая… Вчера узнал, что выступить не получится», — написал Иван на своей Instagram-странице (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, заблокирован в России).

Он отметил, что его вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не причем. Сам артист после отмены мероприятия перечислил 500 тысяч рублей в поддержку фонда, который оказывает поддержку людям с аутизмом.

Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу после того, как его закрыли в России. Такое предположение высказал шоумен Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что этому поспособствовал артист и отец Урганта Андрей.

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Российский артист Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Однако концерт был отменен по неизвестным причинам. Об этом сообщил сам Ургант в своих соцсетях. «Дело нужное, что тут говорить. Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая… Вчера узнал, что выступить не получится», — написал Иван на своей Instagram-странице (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, заблокирован в России). Он отметил, что его вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не причем. Сам артист после отмены мероприятия перечислил 500 тысяч рублей в поддержку фонда, который оказывает поддержку людям с аутизмом. Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу после того, как его закрыли в России. Такое предположение высказал шоумен Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что этому поспособствовал артист и отец Урганта Андрей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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