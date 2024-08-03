В Петербурге отменили концерт Ивана Урганта

03 августа 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Концерт Урганта (на фото справа), который должен пройти 21 августа в Санкт-Петербурге, был отменен Фото: British Council Russia /Flickr Российский артист Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Однако концерт был отменен по неизвестным причинам. Об этом сообщил сам Ургант в своих соцсетях. «Дело нужное, что тут говорить. Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая… Вчера узнал, что выступить не получится», — написал Иван на своей Instagram-странице (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, заблокирован в России). Он отметил, что его вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не причем. Сам артист после отмены мероприятия перечислил 500 тысяч рублей в поддержку фонда, который оказывает поддержку людям с аутизмом. Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу после того, как его закрыли в России. Такое предположение высказал шоумен Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что этому поспособствовал артист и отец Урганта Андрей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский артист Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Однако концерт был отменен по неизвестным причинам. Об этом сообщил сам Ургант в своих соцсетях. «Дело нужное, что тут говорить. Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая… Вчера узнал, что выступить не получится», — написал Иван на своей Instagram-странице (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, заблокирован в России). Он отметил, что его вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не причем. Сам артист после отмены мероприятия перечислил 500 тысяч рублей в поддержку фонда, который оказывает поддержку людям с аутизмом. Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу после того, как его закрыли в России. Такое предположение высказал шоумен Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что этому поспособствовал артист и отец Урганта Андрей.