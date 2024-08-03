Остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Он также заявил, что Евросоюз влиял на решение Украины остановить транзит нефти.
Петер Сийярто выразил мнение, что действия Брюсселя были направлены против политики Будапешта, стремящейся к установлению мира, несмотря на давление. Он подчеркнул, что Евросоюз имеет достаточно влияния на страны-кандидаты для того, чтобы заставить их принимать решения, влияющие на энергоснабжение стран-членов.
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