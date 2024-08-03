03 августа 2024

Сийярто: остановку транзита нефти из России через Украину координировал ЕС

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Петер Сийярто, Министр иностранных дел Венгрии, на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024). День второй., Сийярто Петер
Евросоюз влиял на решение Украины остановить транзит нефти, считает Петер Сийярто Фото:

Остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Он также заявил, что Евросоюз влиял на решение Украины остановить транзит нефти.

Петер Сийярто выразил мнение, что действия Брюсселя были направлены против политики Будапешта, стремящейся к установлению мира, несмотря на давление. Он подчеркнул, что Евросоюз имеет достаточно влияния на страны-кандидаты для того, чтобы заставить их принимать решения, влияющие на энергоснабжение стран-членов.

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Остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Он также заявил, что Евросоюз влиял на решение Украины остановить транзит нефти. Петер Сийярто выразил мнение, что действия Брюсселя были направлены против политики Будапешта, стремящейся к установлению мира, несмотря на давление. Он подчеркнул, что Евросоюз имеет достаточно влияния на страны-кандидаты для того, чтобы заставить их принимать решения, влияющие на энергоснабжение стран-членов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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