Сийярто: остановку транзита нефти из России через Украину координировал ЕС

03 августа 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Евросоюз влиял на решение Украины остановить транзит нефти, считает Петер Сийярто Фото: Роман Наумов © URA.RU Остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Он также заявил, что Евросоюз влиял на решение Украины остановить транзит нефти. Петер Сийярто выразил мнение, что действия Брюсселя были направлены против политики Будапешта, стремящейся к установлению мира, несмотря на давление. Он подчеркнул, что Евросоюз имеет достаточно влияния на страны-кандидаты для того, чтобы заставить их принимать решения, влияющие на энергоснабжение стран-членов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Он также заявил, что Евросоюз влиял на решение Украины остановить транзит нефти. Петер Сийярто выразил мнение, что действия Брюсселя были направлены против политики Будапешта, стремящейся к установлению мира, несмотря на давление. Он подчеркнул, что Евросоюз имеет достаточно влияния на страны-кандидаты для того, чтобы заставить их принимать решения, влияющие на энергоснабжение стран-членов.