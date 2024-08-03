03 августа 2024

Два сообщника сенатора Савельева оказались под арестом

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Сообщников Савельева задержали и арестовали в марте этого года Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Два подозреваемых в деле сенатора Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Речь идет о Юрие Нефедове и его родственнике.

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«Это посредники между Савельевым и тем, кто должен был исполнить убийство Ионова, бывшего бизнес-партнера Савельева, который отбывает наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей», — сказал источник в правоохранительных органах. его слова передает ТАСС.

Источник уточнил, что задержание и арест обоих фигурантов произошли в марте текущего года. Одним из задержанных является Юрий Нефедов, второй — его родственник.

Савельев, находящийся под арестом, ранее давал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова. Сенатора Савельева отправили в СИЗО до 2 октября, сообщает RT.

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Два подозреваемых в деле сенатора Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Речь идет о Юрие Нефедове и его родственнике. «Это посредники между Савельевым и тем, кто должен был исполнить убийство Ионова, бывшего бизнес-партнера Савельева, который отбывает наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей», — сказал источник в правоохранительных органах. его слова передает ТАСС. Источник уточнил, что задержание и арест обоих фигурантов произошли в марте текущего года. Одним из задержанных является Юрий Нефедов, второй — его родственник. Савельев, находящийся под арестом, ранее давал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова. Сенатора Савельева отправили в СИЗО до 2 октября, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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