Два сообщника сенатора Савельева оказались под арестом

04 августа 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Сообщников Савельева задержали и арестовали в марте этого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Два подозреваемых в деле сенатора Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Речь идет о Юрие Нефедове и его родственнике. Новость по теме Организация убийства, поиски киллера, улики: подробности уголовного дела и ареста сенатора Савельева «Это посредники между Савельевым и тем, кто должен был исполнить убийство Ионова, бывшего бизнес-партнера Савельева, который отбывает наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей», — сказал источник в правоохранительных органах. его слова передает ТАСС. Источник уточнил, что задержание и арест обоих фигурантов произошли в марте текущего года. Одним из задержанных является Юрий Нефедов, второй — его родственник. Савельев, находящийся под арестом, ранее давал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова. Сенатора Савельева отправили в СИЗО до 2 октября, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два подозреваемых в деле сенатора Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Речь идет о Юрие Нефедове и его родственнике. «Это посредники между Савельевым и тем, кто должен был исполнить убийство Ионова, бывшего бизнес-партнера Савельева, который отбывает наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей», — сказал источник в правоохранительных органах. его слова передает ТАСС. Источник уточнил, что задержание и арест обоих фигурантов произошли в марте текущего года. Одним из задержанных является Юрий Нефедов, второй — его родственник. Савельев, находящийся под арестом, ранее давал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова. Сенатора Савельева отправили в СИЗО до 2 октября, сообщает RT.