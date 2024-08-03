Два сообщника сенатора Савельева оказались под арестом

Два подозреваемых в деле сенатора Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Речь идет о Юрие Нефедове и его родственнике.
«Это посредники между Савельевым и тем, кто должен был исполнить убийство Ионова, бывшего бизнес-партнера Савельева, который отбывает наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей», — сказал источник в правоохранительных органах. его слова передает ТАСС.
Источник уточнил, что задержание и арест обоих фигурантов произошли в марте текущего года. Одним из задержанных является Юрий Нефедов, второй — его родственник.
Савельев, находящийся под арестом, ранее давал показания в качестве свидетеля по делу бизнесмена Сергея Ионова. Сенатора Савельева отправили в СИЗО до 2 октября, сообщает RT.
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