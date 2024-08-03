В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

04 августа 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Свидетель дал показания по громкому делу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из свидетелей подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к теракту в подмосковном «Крокус сити Холле». Эта информация содержится в судебных документах. «У следствия и суда есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности его (Шарипзоды — прим. URA.RU) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления. Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — с материалами дела ознакомилось РИА Новости. Шарипзода — одиннадцатый из арестованных по этому делу. Ранее ФСБ сообщила о задержании лиц, причастных к теракту, в разных городах России. Некоторые из них обвиняются в финансировании и вербовке исполнителей теракта. Решение суда об аресте Шарипзоды было оставлено в силе, несмотря на апелляцию защиты. Атака на «Крокус» 22 марта унесла жизни 145 человек. Нападавшие использовали автоматическое оружие и подожгли зрительный зал. Это стало одним из самых кровавых терактов в российской истории. Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства своей причастности к теракту, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из свидетелей подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к теракту в подмосковном «Крокус сити Холле». Эта информация содержится в судебных документах. «У следствия и суда есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности его (Шарипзоды — прим. URA.RU) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления. Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — с материалами дела ознакомилось РИА Новости. Шарипзода — одиннадцатый из арестованных по этому делу. Ранее ФСБ сообщила о задержании лиц, причастных к теракту, в разных городах России. Некоторые из них обвиняются в финансировании и вербовке исполнителей теракта. Решение суда об аресте Шарипзоды было оставлено в силе, несмотря на апелляцию защиты. Атака на «Крокус» 22 марта унесла жизни 145 человек. Нападавшие использовали автоматическое оружие и подожгли зрительный зал. Это стало одним из самых кровавых терактов в российской истории. Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства своей причастности к теракту, пишет RT.