03 августа 2024

В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

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Мальцев Антон во время интервью. Пермь, телефон, смартфон, свидетель, бизнесмен, мужчина, кресло, руки
Свидетель дал показания по громкому делу Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из свидетелей подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к теракту в подмосковном «Крокус сити Холле». Эта информация содержится в судебных документах.

«У следствия и суда есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности его (Шарипзоды — прим. URA.RU) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления. Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — с материалами дела ознакомилось РИА Новости.

Шарипзода — одиннадцатый из арестованных по этому делу. Ранее ФСБ сообщила о задержании лиц, причастных к теракту, в разных городах России. Некоторые из них обвиняются в финансировании и вербовке исполнителей теракта. Решение суда об аресте Шарипзоды было оставлено в силе, несмотря на апелляцию защиты.

Атака на «Крокус» 22 марта унесла жизни 145 человек. Нападавшие использовали автоматическое оружие и подожгли зрительный зал. Это стало одним из самых кровавых терактов в российской истории. Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства своей причастности к теракту, пишет RT.

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Один из свидетелей подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к теракту в подмосковном «Крокус сити Холле». Эта информация содержится в судебных документах. «У следствия и суда есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности его (Шарипзоды — прим. URA.RU) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления. Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — с материалами дела ознакомилось РИА Новости. Шарипзода — одиннадцатый из арестованных по этому делу. Ранее ФСБ сообщила о задержании лиц, причастных к теракту, в разных городах России. Некоторые из них обвиняются в финансировании и вербовке исполнителей теракта. Решение суда об аресте Шарипзоды было оставлено в силе, несмотря на апелляцию защиты. Атака на «Крокус» 22 марта унесла жизни 145 человек. Нападавшие использовали автоматическое оружие и подожгли зрительный зал. Это стало одним из самых кровавых терактов в российской истории. Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства своей причастности к теракту, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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