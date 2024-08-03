Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор грибов

Юрист Кудерко: сбор краснокнижных грибов обернется тюремным сроком

04 августа 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Уголовная ответственность наступает за сбор грибов, включенных в специальный перечень Фото: Wikipedia/Alan Rockefeller/CC BY-SA 3.0 Сбор краснокнижных грибов может привести к штрафам до миллиона рублей и лишению свободы на срок до четырех лет. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко. «Перед походом в лес с целью сбора дикоросов необходимо ознакомиться с перечнем краснокнижных растений и грибов. В противном случае прогулка может обернуться штрафом до миллиона рублей и в ряде случаев ограничением свободы на срок до четырех лет», — передает слова адвоката «Прайм». Адвокат подчеркнула, что уголовная ответственность наступает не за сбор любых грибов из Красной книги, а за те, которые включены в специальный перечень Постановления правительства и считаются особо ценным. Кудерко также отметила, что в прошлом году гриб Рядовка мацутакэ не подпадал под уголовное преследование, однако в текущем сезоне законодательство изменилось. Теперь за его сбор предусмотрены серьезные санкции. В то же время, за незаконный сбор других видов краснокнижных грибов грозит штраф с конфискацией инструментов сбора. Ранее сообщалось, что дачникам в России могут грозить санкции за выращивание растений с наркотиками и за заросшие сорняками участки сельхозназначения. Штрафы за сорняки составляют 300—500 рублей, а за культивирование растений с наркотическими веществами, таких как мак снотворный или голубой лотос, предусмотрена уголовная ответственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбор краснокнижных грибов может привести к штрафам до миллиона рублей и лишению свободы на срок до четырех лет. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко. «Перед походом в лес с целью сбора дикоросов необходимо ознакомиться с перечнем краснокнижных растений и грибов. В противном случае прогулка может обернуться штрафом до миллиона рублей и в ряде случаев ограничением свободы на срок до четырех лет», — передает слова адвоката «Прайм». Адвокат подчеркнула, что уголовная ответственность наступает не за сбор любых грибов из Красной книги, а за те, которые включены в специальный перечень Постановления правительства и считаются особо ценным. Кудерко также отметила, что в прошлом году гриб Рядовка мацутакэ не подпадал под уголовное преследование, однако в текущем сезоне законодательство изменилось. Теперь за его сбор предусмотрены серьезные санкции. В то же время, за незаконный сбор других видов краснокнижных грибов грозит штраф с конфискацией инструментов сбора. Ранее сообщалось, что дачникам в России могут грозить санкции за выращивание растений с наркотиками и за заросшие сорняками участки сельхозназначения. Штрафы за сорняки составляют 300—500 рублей, а за культивирование растений с наркотическими веществами, таких как мак снотворный или голубой лотос, предусмотрена уголовная ответственность.