03 августа 2024
02 августа 2024

Челябинцы хвастаются богатым урожаем грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
Окрестности Миасса радуют грибников Фото:

Жители Миасса (Челябинская область) сообщают в социальных сетях о богатом урожае грибов. По их словам, в лесах в окрестностях города сейчас можно найти грибы на любой вкус.

«В Миассе после дождей грибы пошли — что вашей душе угодно. Насобирали груздей сырых и сухих, обабки, подосиновики, белые и маслята», — сообщает грибник Ольга Зубова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».

Ранее о грибном изобилии сообщил грибник, собиравший дары леса в Аргаяшском районе. За один поход мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это были белые, подосиновики, подберезовики и лисички.

На фотографии один из собранных белых грибов
На фотографии один из собранных белых грибов
Фото:

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Жители Миасса (Челябинская область) сообщают в социальных сетях о богатом урожае грибов. По их словам, в лесах в окрестностях города сейчас можно найти грибы на любой вкус. «В Миассе после дождей грибы пошли — что вашей душе угодно. Насобирали груздей сырых и сухих, обабки, подосиновики, белые и маслята», — сообщает грибник Ольга Зубова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». Ранее о грибном изобилии сообщил грибник, собиравший дары леса в Аргаяшском районе. За один поход мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это были белые, подосиновики, подберезовики и лисички.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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