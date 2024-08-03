Жители Миасса (Челябинская область) сообщают в социальных сетях о богатом урожае грибов. По их словам, в лесах в окрестностях города сейчас можно найти грибы на любой вкус.
«В Миассе после дождей грибы пошли — что вашей душе угодно. Насобирали груздей сырых и сухих, обабки, подосиновики, белые и маслята», — сообщает грибник Ольга Зубова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».
Ранее о грибном изобилии сообщил грибник, собиравший дары леса в Аргаяшском районе. За один поход мужчине удалось собрать около семи ведер грибов. В основном это были белые, подосиновики, подберезовики и лисички.
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