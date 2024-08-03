03 августа 2024
02 августа 2024

Мэр из ХМАО нашел гигантский белый гриб. Видео

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Маненков отправился на тихую охоту рано утром
Маненков отправился на тихую охоту рано утром Фото:

Глава Белоярского района Сергей Маненков рано утром в воскресенье отправился на тихую охоту. В соцсети он поделился, что набрал целую корзину грибов, а самой приятной добычей стал белый гриб гигантских размеров.

«Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович с утра в лесу. В 7 утра, а мы уже с грибами. Смотрите какая красота, а белый просто обалдеть», — восхитился Маненков своим «уловом» на видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Он также призвал югорчан не сидеть дома, а отправляться в лес. 

Ранее Сергей Маненков похвастал в соцсети своей виртуозной игрой на полиэтиленовом пакете. Политик, известный своим позитивным отношением к жизни, приурочил концерт к Дню необычных музыкальных инструментов и поздравил с ним подписчиков своего блога. 

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Глава Белоярского района Сергей Маненков рано утром в воскресенье отправился на тихую охоту. В соцсети он поделился, что набрал целую корзину грибов, а самой приятной добычей стал белый гриб гигантских размеров. «Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович с утра в лесу. В 7 утра, а мы уже с грибами. Смотрите какая красота, а белый просто обалдеть», — восхитился Маненков своим «уловом» на видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Он также призвал югорчан не сидеть дома, а отправляться в лес.  Ранее Сергей Маненков похвастал в соцсети своей виртуозной игрой на полиэтиленовом пакете. Политик, известный своим позитивным отношением к жизни, приурочил концерт к Дню необычных музыкальных инструментов и поздравил с ним подписчиков своего блога. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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