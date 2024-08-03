Глава Белоярского района Сергей Маненков рано утром в воскресенье отправился на тихую охоту. В соцсети он поделился, что набрал целую корзину грибов, а самой приятной добычей стал белый гриб гигантских размеров.
«Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович с утра в лесу. В 7 утра, а мы уже с грибами. Смотрите какая красота, а белый просто обалдеть», — восхитился Маненков своим «уловом» на видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Он также призвал югорчан не сидеть дома, а отправляться в лес.
Ранее Сергей Маненков похвастал в соцсети своей виртуозной игрой на полиэтиленовом пакете. Политик, известный своим позитивным отношением к жизни, приурочил концерт к Дню необычных музыкальных инструментов и поздравил с ним подписчиков своего блога.
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