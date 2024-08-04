ВС России успешно штурмуют Торецк: карта СВО на 4 августа

Склад с техникой ВСУ и группа боевиков уничтожены в Харьковской области

04 августа 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

По словам украинского офицера с позывным Алекс, российские солдаты в Торецке «воюют очень толково» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ делают успехи в боях за Торецк (ДНР). По словам украинского офицера с позывным Алекс, российские солдаты «воюют очень толково». Они безостановочно штурмуют город, при этом используя новую эффективную систему ведения боя. Также силами армии России был уничтожен склад с техникой ВСУ и группа украинских военных в Харьковской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Успешный штурм Торецка силами ВС РФ Российская армия непрерывно штурмует окрестности Торецка, при этом не применяя технику, что затрудняет ВСУ использование дронов. Также силы России нашли эффективную систему боя, затрудняющую работу украинской артиллерии. Сектор боевых действий контролируется российскими БПЛА «Орлан» и «Zala», которые прикрывают пехоту. Бойцы ВС РФ взяли под контроль южную часть города Железное (под Торецком) и другие окрестности Торецка. Таким образом, до гранц города солдатам осталось 100-200 метров, в некоторых точках российские военные уже попали в город. Об этом сообщили «Аргументы и Факты». Склад с техникой и группой украинских солдат уничтожены в Харьковской области Силами ВС РФ в городе Чугуев (Харьковская область) уничтожен украинский склад с техникой и БК (боекомплект, — прим. URA.RU), а также большая группа бойцов ВСУ. Это произошло около 23:00, было совершено четыре прилета. Российские военные форсировали канал в Часовом Яре Часов Яр (ДНР) разделен на две части водоканалом. Его успешно форсировали ВС РФ, продвинувшись в восточную часть города. На окраине города с Востока российские солдаты зачистили позиции ВСУ в урочище Орлова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты». , Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ делают успехи в боях за Торецк (ДНР). По словам украинского офицера с позывным Алекс, российские солдаты «воюют очень толково». Они безостановочно штурмуют город, при этом используя новую эффективную систему ведения боя. Также силами армии России был уничтожен склад с техникой ВСУ и группа украинских военных в Харьковской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Российская армия непрерывно штурмует окрестности Торецка, при этом не применяя технику, что затрудняет ВСУ использование дронов. Также силы России нашли эффективную систему боя, затрудняющую работу украинской артиллерии. Сектор боевых действий контролируется российскими БПЛА «Орлан» и «Zala», которые прикрывают пехоту. Бойцы ВС РФ взяли под контроль южную часть города Железное (под Торецком) и другие окрестности Торецка. Таким образом, до гранц города солдатам осталось 100-200 метров, в некоторых точках российские военные уже попали в город. Об этом сообщили «Аргументы и Факты». Силами ВС РФ в городе Чугуев (Харьковская область) уничтожен украинский склад с техникой и БК (боекомплект, — прим. URA.RU), а также большая группа бойцов ВСУ. Это произошло около 23:00, было совершено четыре прилета. Часов Яр (ДНР) разделен на две части водоканалом. Его успешно форсировали ВС РФ, продвинувшись в восточную часть города. На окраине города с Востока российские солдаты зачистили позиции ВСУ в урочище Орлова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты». ,