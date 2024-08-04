Украинский офицер сообщил об успешных штурмах ВС РФ в Торецке

04 августа 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Российские войска блокируют работу украинской артиллерии в Торецке Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска делают успехи в боях за Торецк. Это признал украинский офицер с позывным Алекс. По его словам, ВС РФ воюют очень толково. «Воюют очень толково. Штурмы идут непрерывно, и они сугубо пехотные, техники почти нет, поэтому дроны против таких атак малоэффективны», — приводит слова офицера издание «Страна.ua». Он также уточняет, что пехота ВС РФ действует группами по семь человек, систематически зачищая одну позицию за другой. По информации от украинских военных, российские силы нашли эффективную систему ведения боя, что затрудняет работу украинской артиллерии. «В секторе висит постоянно 10-15 'Орланов' или 'Зала'. Чтобы поддержать пехоту, это как игра в рулетку. Кроют сразу FPV или контрбатарейкой», — сообщают бойцы ВСУ. Ранее The Washington Post сообщала, что российские бойцы используют поселок Нью-Йорк (в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на торецком направлении. В городе объявлена принудительная эвакуация. После освобождения Торецка российские военные смогут подойти ближе к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска делают успехи в боях за Торецк. Это признал украинский офицер с позывным Алекс. По его словам, ВС РФ воюют очень толково. «Воюют очень толково. Штурмы идут непрерывно, и они сугубо пехотные, техники почти нет, поэтому дроны против таких атак малоэффективны», — приводит слова офицера издание «Страна.ua». Он также уточняет, что пехота ВС РФ действует группами по семь человек, систематически зачищая одну позицию за другой. По информации от украинских военных, российские силы нашли эффективную систему ведения боя, что затрудняет работу украинской артиллерии. «В секторе висит постоянно 10-15 'Орланов' или 'Зала'. Чтобы поддержать пехоту, это как игра в рулетку. Кроют сразу FPV или контрбатарейкой», — сообщают бойцы ВСУ. Ранее The Washington Post сообщала, что российские бойцы используют поселок Нью-Йорк (в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на торецком направлении. В городе объявлена принудительная эвакуация. После освобождения Торецка российские военные смогут подойти ближе к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка, передает «Национальная служба новостей».