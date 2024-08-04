Поддубный: у Волчанска уничтожен командир бригады ВСУ, бежавший из Мариуполя

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У Волчанска уничтожен командир бригады ВСУ Игорь Федорченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир 36-й ОбрМП (отдельной бригады морской пехоты) ВСУ Игорь Федоренко уничтожен у Волчанска (Харьковская область). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

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«В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко», — написал Евгений Поддубный в telegram-канале. Военкор напомнил, что в 2022 году бригада находилась в Мариуполе вместе с бойцами «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), после освобождения Мариуполя силами ВС РФ, они передислоцировались в Николаеве и Херсонщине, а оттуда командование перебросило их на Харьковское направление.

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Командир 36-й ОбрМП (отдельной бригады морской пехоты) ВСУ Игорь Федоренко уничтожен у Волчанска (Харьковская область). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко», — написал Евгений Поддубный в telegram-канале. Военкор напомнил, что в 2022 году бригада находилась в Мариуполе вместе с бойцами «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), после освобождения Мариуполя силами ВС РФ, они передислоцировались в Николаеве и Херсонщине, а оттуда командование перебросило их на Харьковское направление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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