Поддубный: у Волчанска уничтожен командир бригады ВСУ, бежавший из Мариуполя

«В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко», — написал Евгений Поддубный в telegram-канале. Военкор напомнил, что в 2022 году бригада находилась в Мариуполе вместе с бойцами «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), после освобождения Мариуполя силами ВС РФ, они передислоцировались в Николаеве и Херсонщине, а оттуда командование перебросило их на Харьковское направление.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Командир 36-й ОбрМП (отдельной бригады морской пехоты) ВСУ Игорь Федоренко уничтожен у Волчанска (Харьковская область). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко», — написал Евгений Поддубный в telegram-канале. Военкор напомнил, что в 2022 году бригада находилась в Мариуполе вместе с бойцами «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), после освобождения Мариуполя силами ВС РФ, они передислоцировались в Николаеве и Херсонщине, а оттуда командование перебросило их на Харьковское направление.