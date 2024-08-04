Украина получила только 10 истребителей из 79 обещанных

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
К концу этого года Украина получит лишь 20 °F-16 из 79 обещанных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украину доставили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. До конца 2024 года Киев должен получить еще 10 американских самолетов.

«Первые десять (из 79) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как … администрация Байдена наконец дала своим … европейским союзникам зеленый свет на их отправку. К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 истребителях американского производства», — пишет издание The Economist.

Ожидается, что остальные обещанные истребители Украина получит партиями в течение 2025 года. Одной из причин долгой доставки F-16 в Киев является отсутствие учебных мест для украинских пилотов, рассказал бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес.

Ранее аналитик Федерико Борсари заявил, что президент России Владимир Путин укрепит свой имидж, когда ВС РФ начнут уничтожать истребители F-16, поставленные на Украину. Он обратил внимание, что у российской стороны в арсенале сотни боевых истребителей.

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На Украину доставили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. До конца 2024 года Киев должен получить еще 10 американских самолетов. «Первые десять (из 79) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как … администрация Байдена наконец дала своим … европейским союзникам зеленый свет на их отправку. К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 истребителях американского производства», — пишет издание The Economist. Ожидается, что остальные обещанные истребители Украина получит партиями в течение 2025 года. Одной из причин долгой доставки F-16 в Киев является отсутствие учебных мест для украинских пилотов, рассказал бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Ранее аналитик Федерико Борсари заявил, что президент России Владимир Путин укрепит свой имидж, когда ВС РФ начнут уничтожать истребители F-16, поставленные на Украину. Он обратил внимание, что у российской стороны в арсенале сотни боевых истребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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