Украина получила только 10 истребителей из 79 обещанных

04 августа 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

К концу этого года Украина получит лишь 20 °F-16 из 79 обещанных Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину доставили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. До конца 2024 года Киев должен получить еще 10 американских самолетов. «Первые десять (из 79) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как … администрация Байдена наконец дала своим … европейским союзникам зеленый свет на их отправку. К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 истребителях американского производства», — пишет издание The Economist. Ожидается, что остальные обещанные истребители Украина получит партиями в течение 2025 года. Одной из причин долгой доставки F-16 в Киев является отсутствие учебных мест для украинских пилотов, рассказал бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Ранее аналитик Федерико Борсари заявил, что президент России Владимир Путин укрепит свой имидж, когда ВС РФ начнут уничтожать истребители F-16, поставленные на Украину. Он обратил внимание, что у российской стороны в арсенале сотни боевых истребителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украину доставили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. До конца 2024 года Киев должен получить еще 10 американских самолетов. «Первые десять (из 79) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как … администрация Байдена наконец дала своим … европейским союзникам зеленый свет на их отправку. К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 истребителях американского производства», — пишет издание The Economist. Ожидается, что остальные обещанные истребители Украина получит партиями в течение 2025 года. Одной из причин долгой доставки F-16 в Киев является отсутствие учебных мест для украинских пилотов, рассказал бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Ранее аналитик Федерико Борсари заявил, что президент России Владимир Путин укрепит свой имидж, когда ВС РФ начнут уничтожать истребители F-16, поставленные на Украину. Он обратил внимание, что у российской стороны в арсенале сотни боевых истребителей.