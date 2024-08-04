The Independent: поставки F-16 на Украину только укрепят имидж Путина

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Уничтожение истребителей F-16 на Украине сыграют на руку Владимиру Путину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин сможет укрепить свой имидж, когда ВС РФ начнут уничтожать истребители F-16, поставленные на Украину. К такому выводу пришел аналитик Федерико Борсари.

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«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16 стран НАТО», — приводит The Independent слова Борсари. Он обратил внимание, что у России в арсенале сотни боевых истребителей, включая Су-35, который станет главной угрозой для западных F-16. Более того, за уничтожение украинских самолетов объявлено вознаграждение.

О первых партиях истребителей на Украину сообщил Bloomberg. Информацию после подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время беседы с URA.RU практически исключил угрозу F-16 для российских регионов. Кроме того, он назвал главный слабости таких моделей истребителя.

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Президент России Владимир Путин сможет укрепить свой имидж, когда ВС РФ начнут уничтожать истребители F-16, поставленные на Украину. К такому выводу пришел аналитик Федерико Борсари. «Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16 стран НАТО», — приводит The Independent слова Борсари. Он обратил внимание, что у России в арсенале сотни боевых истребителей, включая Су-35, который станет главной угрозой для западных F-16. Более того, за уничтожение украинских самолетов объявлено вознаграждение. О первых партиях истребителей на Украину сообщил Bloomberg. Информацию после подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время беседы с URA.RU практически исключил угрозу F-16 для российских регионов. Кроме того, он назвал главный слабости таких моделей истребителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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